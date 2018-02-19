Гражданская Оборона «Оптимизм»

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «Оптимизм», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Оптимизм», пожалуй, самый лучший альбом из всего пула ранних записей «Гражданской Обороны». Изначально он позиционировался как вторая часть «Поганой молодежи» (ранние песни, по большей части, Летов переписал заново в январе 1988-го).

Но посыл обоих дисков разительно отличается. Если в «Поганой молодежи» было много абсурда и юношеского задорного протеста ради протеста, то «Оптимизм» - это эскапизм, внутренняя эмиграция и апелляция к смерти как единственной подлинной реальности.

Альбом чрезвычайно разнообразен и непредсказуем с музыкальной точки зрения. Летов уже тогда давал понять своему слушателю, что одним панк-роком ограничиваться отнюдь не намерен. В итоге здесь мы слышим солнечный реггей («На наших глазах»), забубенный блюз («Собака»), безмытежную рок-балладу («Детский доктор сказал: «Ништяк»») и даже обильное цитирование темы из «Подмосковных вечеров» («Кленовый лист»).

В половине песен поучаствовал только что вернувшийся к моменту записи из армии Кузя УО. Это обстоятельство добавило текстам хармсовщины и вывернутого наизнанку феминизма.

Многие песни из «Оптимизма» получили концертные воплощения. Заглавную вещь и «Я бесполезен» часто исполняла «Гражданская Оборона». А «Собака» и «Детский доктор сказал: «Ништяк»» вошли в репертуар проектов Кузи УО.

В бонусы вошли черновые дубли из «Поганой молодежи». Наиболее разительное отличие от оригинала заметно в песне «Мама б...», герой которой приветствует «голубых мальчиков»...

Переиздание «Выргорода» примечательно вложенной в карман диджипака открыткой с тоскливо смотрящим в окно «туманным ёжиком», позаимствованным из первого варианта оформления альбома. «Это наш новый оптимизм...»