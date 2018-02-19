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Accept. 24 февраля, GlavClub Green Concert

16:54 19.02.2018

Классики тевтонского heavy metal возвращаются в Россию с новым альбомом!

Уже более сорока лет ACCEPT сотрясают стадионы и крупнейшие фестивали по всему миру своими брутальными гимнами, а история коллектива знакома каждому уважающему себя металхэду, будь то умудренный сединами рокер или совсем «зеленый» любитель тяжелой музыки.

Воссоединившись в 2009 году, квинтет не перестает радовать поклонников отменными альбомами, выпуская шедевр за шедевром с завидным постоянством.

В августе 2017 года вышел новый альбом "The Rise of Chaos", о котором гитарист Вольф Хоффман сказал следующее: «У нас давно сложился свой собственный стиль, и я совершенно не вижу смысла его менять. Нас любят именно за нашу музыку! Другое дело – создавать еще лучший материал, что мы и делаем...».

Альбом "The Rise of Chaos" и лучшие хиты будут представлены на концерте в Москве!

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Шоу и представления в России и за рубежом
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