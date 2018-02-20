Минкульт ратует за присуждение Заслуженного артиста Николаю Носкову

Cовет экспертов при Министерстве культуры РФ, ведающий присуждением госнаград и званий, рекомендовал присудить певцу Николаю Носкову звание Заслуженного артиста РФ.

Именно такими оказались результаты тайного голосования, которое прошло 19 февраля в Минкультуры, сообщает ТАСС. Все началось с того, что на портале change.org появилась петиция, адресованная Минкультуры и Госдуме, с «протестом против необоснованного решения Министерства культуры РФ о не присуждении звания Заслуженного артиста певцу Николаю Носкову». Под ней поставили подписи около 4,5 тыс. человек.

За присуждение певцу почетного звания проголосовало большинство участников встречи. «Носков очень много сделал», - отметил композитор Алексей Рыбников. «Странно, что он до сих пор не имеет звания», - добавил Николай Цискаридзе.

На встрече также обсуждалось вручение наград и званий Ларисе Долиной, Сергею Маковецкому, Рудольфу Фурманову и другим. Эти кандидатуры также поддержаны.

Решения экспертного совета носят рекомендательный характер, списки будут переданы в администрацию президента.