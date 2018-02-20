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Минкульт ратует за присуждение Заслуженного артиста Николаю Носкову

12:04 20.02.2018
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
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Cовет экспертов при Министерстве культуры РФ, ведающий присуждением госнаград и званий, рекомендовал присудить певцу Николаю Носкову звание Заслуженного артиста РФ.

Именно такими оказались результаты тайного голосования, которое прошло 19 февраля в Минкультуры, сообщает ТАСС. Все началось с того, что на портале change.org появилась петиция, адресованная Минкультуры и Госдуме, с «протестом против необоснованного решения Министерства культуры РФ о не присуждении звания Заслуженного артиста певцу Николаю Носкову». Под ней поставили подписи около 4,5 тыс. человек.

За присуждение певцу почетного звания проголосовало большинство участников встречи. «Носков очень много сделал», - отметил композитор Алексей Рыбников. «Странно, что он до сих пор не имеет звания», - добавил Николай Цискаридзе.

На встрече также обсуждалось вручение наград и званий Ларисе Долиной, Сергею Маковецкому, Рудольфу Фурманову и другим. Эти кандидатуры также поддержаны.

Решения экспертного совета носят рекомендательный характер, списки будут переданы в администрацию президента.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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20.02.2018, 17:53
Гость: ник

сделал много но не Караченцев я носкова не знаю, и не Тихонов и не другие советские народные актеры.
20.02.2018, 13:54
Гость: Реалистъ

Ничем моральным и нравственным этот артист не отличался.Все шибко кричал да за баблом гонялся по америкам...
А кто там некий "фурманов" - и вовсе никому неведомо.
Смешно,что звездулю Лару Кудельман решили отметить аж к ее 70-летию :))
Заслужила,наверное ...
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