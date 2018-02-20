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Игорь Матвиенко раскритиковал поп-музыку за пропаганду наркотиков и секса

13:14 20.02.2018
Игорь Матвиенко. Фото с офстраницы продюсера в Facebook
Игорь Матвиенко. Фото с офстраницы продюсера в Facebook
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Продюсер и председатель общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко возмутился, что большинство современных песен, попадающих в молодежные чарты, являются пропагандой наркотиков и секса

При этом он заявил, что необходимо подумать об ограничении такого влияния на детей, сообщает РИА «Новости». «Сейчас, например, большинство, 90% (песен) из хит-парадов занимают песни для молодежи, в которых воспеваются наркотики, секс, красивая жизнь с этим связанная. Безусловно, это связано с этим жанром хип-хоп, рэп. Пришло это к нам, безусловно, оттуда. Мы на это особо не обращаем внимания. Но дети-то пропитываются этими ощущениями. У меня, как отца пятерых детей – и все они тинэйджерского возраста, – это вызывает достаточно большое беспокойство», — сказал Матвиенко на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора.

Рецепт против такого засилья низкосортных песен Матвиенко подсмотрел у китайцев. «Коллеги из Китая просто запретили сейчас жанр хип-хоп, потому что это пропаганда наркотиков и так далее. Все, нет такого жанра. Может быть, это конечно крайний случай проявления, но нужно, наверно, тоже какой-то опыт коллег перенять», — добавил он.

Темы: Морально-нравственные проблемы в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.02.2018, 16:59
Гость: Гоша

А ведь за такую поп-музыку есть ответственные фамилии: Голодец, Медведев, Путин.
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