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Известный российский шансонье зверски убит в Москве

13:32 20.02.2018
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
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Исполнитель песен в жанре шансона Петр Гара (настоящее имя — Петр Петренко) обнаружен мёртвым в квартире в Москве.

Как выяснилось, незадолго до своей гибели певец просил у знакомых деньги, а за день до смерти заявил подруге, что ему нужно срочно уехать из Москвы. О проблемах музыканта рассказали несколько его знакомых. «Проблемы у него были какие-то. Он просил у меня денег. То, что его убили, — это точно», — отметила подруга Гары Светлана Погосян.

Другая знакомая шансонье певица Афина Делиониди сообщила, что артист в последнее время обращался ко многим с просьбой одолжить ему денег. За день до смерти он отменил запланированное выступление и сказал коллеге, что ему необходимо срочно вылететь в Краснодар.

О смерти Гары стало известно 19 февраля. Источник «Ленты.ру» в силовых структурах рассказал, что музыканта последний раз видели в гостях 14 февраля, после чего он не выходил на связь несколько суток. Его тело с ножевыми ранениями обнаружено в ванной комнате в съемной квартире. Труп музыканта был облит хлоркой, что замедлило процесс разложения и не позволило распространиться трупному запаху.

В убийстве Гары заподозрили гея, с которым шансонье проживал в съемной квартире.

Темы: Резонансные убийства и покушения в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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