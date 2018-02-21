Детско-юношеский хоровой чемпионат мира стартует в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге уже в пятый раз состоится детско-юношеский хоровой чемпионат мира.

Мероприятие открывается 21 февраля при участии коллективов из семи стран Европы и Азии, сообщает ТАСС. Торжественное открытие пройдет в Кафедральном соборе Петра и Павла на Невском проспекте при свободном присутствии всех желающих. «Для меня хор и хороший человек - однокоренные слова, поскольку ничто так не объединяет людей, как совместное музицирование. И детско-юношеский хоровой чемпионат мира делает большое дело, сплачивая юных певцов. Это праздник музыки и творчества, это радость общения и дружбы, подогретая азартом конкурсного состязания, в котором главное - не победа, а участие», - сказал корр. ТАСС член жюри композитор Яков Дубравин.

Специально к чемпионату Дубравин написал к чемпионату песни «О чем мечтают дети на планете» и «Это что за сказка» на слова Виктора Гина, которые прозвучат на открытии праздника. Гимн чемпионата, который споют на открытии все участники, сочинил председатель жюри композитор Сергей Екимов.

Смотр соберет более 1,5 тыс. участников из России, Китая, Финляндии, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Молдавии.

Художественный директор чемпионата Игорь Матюхов рассказал, что хоры выступят с музыкой разных эпох и стилей, а также представят сценические постановки. Возраст участников - от 7 до 25 лет, они разделены на возрастные категории и пройдут ступени от 1/8 финала до финала. Площадками соревнования будут Шведская церковь святой Екатерины, Актовый зал Государственного университета, Белый зал Политехнического университета Петра Великого, вход на эти конкурсные выступления свободный. Финал пройдет 25 февраля в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

