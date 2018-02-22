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Французский фильм о Мстиславе Ростроповиче впервые покажут в России

11:31 22.02.2018
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
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Документальный фильм французского режиссера Бруно Монсенжона «Мстислав Ростропович. Непокоренный смычок» впервые покажут в России на Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске 13 и 14 марта.

Показы пройдут в самом Новосибирске и Тогучине, одном из районных центров Новосибирской области, сообщает РИА «Новости». Картина 2017 года приурочена к годовщине смерти великого музыканта. Зрителей ждет также творческая встреча с ее создателем и режиссером документальных картин о величайших музыкантах XX века.

Мировая премьера нового фильма состоялась на французско-немецком телеканале ARTE в конце 2017 года. Картина посвящена судьбе Мстислава Ростроповича и включает редкие архивные материалы и новые свидетельства дочерей музыканта Ольги и Елены Ростропович, друзей – Наталии и Игната Солженицыных, Марты Казальс-Истоминой и Геннадия Рождественского.

«Можно сказать, что я работал над этим фильмом в течение 30 лет, так как первые вошедшие в него отрывки я снял еще в 1986 году. До сих пор они не были нигде показаны. К настоящему моменту киноленту увидели Париж и Милан, через два дня, 24 февраля, я представлю ее в Нью-Йорке. После российской премьеры в Новосибирске запланированы показы в Кракове, Москве, Монреале, Детройте и других городах», — привели в оргкомитете слова Монсенжона.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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22.02.2018, 15:31
Гость: все эти

Ростроповичи и Довлатовы не наши герои и снимают про них не наши режиссёры и люди не ходят на такие фильмы как и ельцынские герои комарь и ещё двое,короче и не знает их вообще!
22.02.2018, 13:59
Гость: Ничего,

наберут зал. Солдат нагонят, музэйных, библиотекарей бесплатно отправят.
Наберут зал.
22.02.2018, 12:14
Гость: Толстый тролль

Обалденно нужный фильм. Как подумаю о Новосибирске, так страшно становится за его жителей - давка за билетами, драки и массовые беспорядки на этой почве...Жуть просто.
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