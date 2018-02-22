Последний концерт «Гражданской Обороны» в кино вызвал небывалый ажиотаж

Фильм-концерт «Сияние обрушится вниз» вышел в российский прокат в 10-ю годовщину смерти Егора Летова 19 февраля

Постер фильма. Предоставлен прокатчиками

Документальная лента представляет собой полную запись с нескольких камер последнего выступления «Гражданской Обороны», состоявшегося в екатеринбургском Tele-club 9 февраля 2008 года. Отснят целиком концерт оказался лишь по чистой случайности. Дело в том, что эта площадка как раз готовилась к своему закрытию и в память об этом решила записать и выпустить на DVD несколько наиболее знаковых концертов.

До последнего времени полная версия екатеринбургского концерта не была доступна в интернете даже в любительском качестве. Тем не менее, достоверная информация о том, что он был зафиксирован, появилась уже на следующий день после смерти Егора Летова.

Тогда лидер «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунец рассказывал в интервью нашему порталу: «Буквально недавно, 9 февраля, я впервые в своей жизни (а как теперь стало ясно, и в последний раз) побывал на концерте ГО в екатеринбургском клубе Tele-Club. Этот концерт, кстати, судя по гастрольному графику на их сайте, был последний. Как чувствовал, что нужно сходить, - специально ради этого концерта примчался за 80 км, а после концерта сразу уехал обратно... Не знаю, было ли у Егора хорошее видео, но точно знаю, что концерт в Екатеринбурге был полностью снят и записан телекомпанией "ЭРА". Это видео может стать культовым для поклонников ГО».

Бобунец тогда, как в воду глядел. Несмотря на то, что то выступление музыканты восприняли как вполне рядовое, сейчас оно воспроизводит просто ошеломляющее впечатление. «Ничего особенного на нем не случилось. Только сейчас мне стало понятно, какой оно производит эффект со стороны», - рассказала порталу Colta.ru вдова Егора Летова Наталья Чумакова, ставшая режиссером фильма «Сияние обрушится вниз».

По прошествии десяти лет стало ясно, что и ничего случайного на том знаковом концерте не было. Весьма символично стартовал он с песни «Без меня», что сейчас воспринимается уже почти как пророчество. Во второй песне «Солнцеворот» Летов спутал местами две первых строфы — и начал ее исполнение со слов: «Наше дело последнее, словно вечно последний подвиг, словно всякий последний раз...». Комментарии здесь, конечно, излишни.

На разрыв аорты прозвучала в Екатеринбурге старая песня «ГО» «Никто не хотел умирать». Поразительно, но впервые в сет-листе электрической программы группы она оказалась лишь весной 2007 года! Иначе, как иррациональными факторами, это не объяснить...

Сейчас «Сияние обрушится вниз» воспринимается как «поздравление оттуда сюда». Благо, вмешательство в монтаж было минимальным и ограничилось, по большому счету, вставкой в кадр одной из последних фотографий Егора Летова (с котом) в паузу перед бисом. Кстати, группа не играла в Екатеринбурге своих долгих песен, вроде «Прыг-скока» и «Русского поля экспериментов», которые, по признанию Натальи Чумаковой, включались в сет-лист тогда, когда музыканты хотели окончательно «размазать зал».

«Сияние обрушится вниз» размазывает по полной программе и без этого. Во всяком случае, на премьере фильма в кинотеатре «Октябрь» 19 февраля творилось нечто небывалое. На протяжении всего показа зрители выражали свои эмоции бурно, но не деструктивно. А в середине несколько десятков парней и девушек выскочили на сцену и принялись отрываться. Просмотру это ничуть не помешало, зато абсолютно стерлась грань между реальностью и экранным действом. Особенно это было очевидно во время биса, когда было непонятно, кто и что скандирует.

После показа один паренек восторженно кричал своему другу: «Мне снова 17!»

И в глазах абсолютное счастье...