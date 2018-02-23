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Вечер Памяти Егора Летова, Александра Башлачева и др., 25 февраля, «Форпост»

14:10 23.02.2018
Афиша. Предоставлена организаторами концерта
Афиша. Предоставлена организаторами концерта
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"Поминальники" утомили. Поминать людей надо на кладбище, да за столом - среди близких

А концерты... концерты - это РеТрансляция, новая интерпретация (если хватит смекалки), о-живление "посыла" (если хватит сил)!

Но... когда вечер устраивают твои старые добрые знакомые "из времен оных" - и сомневаться в искренности мотивации нет ни причин, ни поводов - то просто говоришь "да!" - и готовишься. И делаешь репост, как водится.

ИТАК!
В воскресенье, 25-го февраля, в возрожденном клубе "Форпост" "Арбатская ЛитМастерская" проводит ВЕЧЕР ПАМЯТИ безвременно ушедших поэтов и музыкантов: Леонида Губанова, Александра Башлачёва, Егора Летова, Ильи Хазанова и многих других, чьи имена не известны широкой публике.
Среди участников вечера: Олег Коврига, Сергей Геворкян, Сергей Арутюнов, Николай Алфёров, Алексей Кольчугин и "Разнузданные Волей", Александр Дубинин, Олег Болдырев и "Сарма", Дмитрий Коледин, и... всех и не перечислишь. Приходите! Будем рады!

Адрес: ул. Хамовнический Вал, 28.
Начало: в 16:00
Вход: 100 руб.

P.S. Все как в "старые добрые времена" ;)
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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