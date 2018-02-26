Александр Буйнов и Денис Майданов спели для защитников Луганска

Отечественные эстрадные певцы Александр Буйнов и Денис Майданов выступили в Луганске на концерте, посвященном Дню защитника Отечества.

Радостной новостью поделился 25 февраля и.о. министра культуры, спорта и туризма самопровозглашенной Луганской народной республики Дмитрий Сидоров, сообщает РИА «Новости». "Сегодня в Луганске состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества и 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии. Сегодня к нам приехали российские звезды Денис Майданов и Александр Буйнов, которые подарили всем хорошее теплое настроение и зажигательный концерт", — сказал Сидоров.

Он же признался, что на концерт были приглашены члены семей военнослужащих Народной милиции ЛНР, сотрудников МВД и МЧС, а также медработников. На выступление российских артистов пришли более тысячи человек. Певцы поздравили присутствующих с праздником и поблагодарили за прием.