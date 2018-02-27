Гелена Великанова умерла перед своим прощальным концертом

Замечательной советской певице Гелене Великановой исполнилось бы 27 февраля 95 лет

Гелена Великанова. Фото с сайта kino-teatr.ru

Аудитория певицы была преимущественно глубокой и интеллигентной. И сама Великанова получила прекрасное образование, окончив ГИТИС и музыкальное училище им. Глазунова. Ей пророчили славу звезды оперетты, но она предпочла эстраду. Одной из первых включила в свой репертуар песни на стихи Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Новеллы Матвеевой, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Риммй Казаковой,

Жаловала Великанова и бардов, которым в 60-70е не было дороги на большую эстраду. Именно благодаря ей песня Сергея Никитина «Когда мы были молодыми» приобрела всесоюзную известность. Та же участь постигла и «Возьмемся за руки, друзья Булата Окуджавы. «Булат Окуджава говорил: «Ты даже не понимаешь, что ты сделала! Для тебя — выпустить новую песню, а для меня — это судьба». Ведь его в те годы просто запрещали. И все боялись петь песни на его стихи. А я была «отчаянной девчонкой», — цитирует Газета.Ру интервью Гелены Великановой Виталию Гапоненко.

Но подлинным прорывом для Великановой стали «Ландыши» на музыку Оскара Фельцмана, принесшие ей и автору много горестных и радостных минут. Дело в том, что этот шлягер советские чиновники от культуры пытались запретить, находя его слишком легкомысленным. Певице даже пришлось на несколько лет отказаться от концертного исполнения «Ландышей», а потом сделать их в новой аранжировке и уже петь на своих выступлениях постоянно.

Время всё расставило по своим местам. Уже в середине 90-х известная московская группа «Мегаполис», дала «Ландышам» новую жизнь. Песня была переведена на немецкий и вышла под названием «Karl Marx Stadt»

Постоянные обвинения Гелены Великановой в низкопоклонничестве перед Западом имели свои причины. Например, ее элегантные платья министр культуры Екатерина Фурцева считала буржуазными. «Гелена всегда очень тщательно подбирала костюмы к песням, - писала подруга Великановой актриса Людмила Иванова в книге «Я люблю вас…». - Поклонники Гелены помнят ее наряды: она пела в голубом парчовом брючном костюмчике и таких же сапогах песню «О русском солдате» и «Про папу-начальника», в белом платье — «Идут белые снеги» и «Клен». А «Цыганку» и «Дорогой длинною» — с цыганским платком. Ей очень важны были детали. Она всегда хорошо двигалась на сцене, отрабатывала движения. Вообще очень много работала, была великой труженицей. Это обязательно для большого артиста!»

Великолепный вкус Гелены Великановой во многом сформировался под влиянием ее знаменитого супруга — поэта Николая Доризо. К сожалению, певице не всегда удавалось блистать. В какой-то момент она из-за неправильного лечения потеряла свой высокий голос и вынуждена была уйти со сцены. А в 80-90е сосредоточилась на преподавании Музыкальном училище им. Гнесиных.

Десятого ноября 1998 года должен был состояться «прощальный» концерт Великановой в Доме актера. «За неделю до ее смерти мы с Геленой долго разговаривали по телефону. Она пригласила меня на свой творческий вечер 10 ноября, - вспоминала Людмила Иванова. - Я сказала, что не могу прийти, у меня в этот вечер премьера в «Современнике», спектакль «Аккомпаниатор». Она была грустной, мы вдруг стали говорить об очень важных вещах, о Боге, о вере.

...Умерла Гелена тоже удивительно — в день своего так и не состоявшегося творческого вечера в Доме актера. Она не успела прийти на него, умерла, собираясь, дома, хотя и в 75 лет, но полной творческих сил, замыслов, планов. А нам остались ее песни и пример самоотверженной жизни артистки».