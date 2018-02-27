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В день выборов в Крыму снимут фильм о Русской Весне с участием избирателей

09:45 27.02.2018
Севастополь © KM.RU, Святослав Князев
Севастополь © KM.RU, Святослав Князев

Режиссер Алексей Крянга создаст документальный фильм по воспоминаниям свидетелей и участников «Русской весны».

Лента станет самым масштабным документальным проектом в стране, сообщает «ФедералПресс». Съемки фильма о воссоединении Севастополя и Крыма с Россией будут вестись рядом с избирательными участками города во время выборов президента РФ.

На избирательных участках горожане получат возможность поделиться перед камерой своими воспоминаниями. После этого из лучших кадров с живой речью севастопольцев съемочная группа смонтирует полноценный документальный фильм. «Четыре года назад Севастополь сделал свой самый главный выбор. События тех дней должны быть оформлены в законченную форму для истории. Так возникла идея создать документальный фильм о «Русской весне» и сложить его из кусочков воспоминаний всех тех, кто приходил на площадь Нахимова, на референдум, жил в условиях блэкаута, терпел лишения. Все люди разные, и у каждого «Русская весна» своя. У кого-то ребенок в то время родился, кто-то женился. Из таких человеческих моментов планируется составить целую документальную ленту», – сказал Крянга.
 

Темы: Русская цивилизация, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и события в мире кино, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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27.02.2018, 13:16
Гость: Павел__

"Съемки фильма о воссоединении Севастополя и Крыма с Россией будут вестись рядом с избирательными участками города во время выборов президента РФ."
- ну мошенничество-же налицо! Попытка повлиять на избирателей воспоминанием о дне, когда "Крым - наш!"
27.02.2018, 13:00
Гость: Этт точно

Весь мир, затаив дыхание, с утра до ночи смотрит RT. Особенно интересны миру Кисель-Соловей новости.
27.02.2018, 10:56
Гость: ybr

Главное по RT показать, чтоы мир увидел.
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