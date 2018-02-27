В день выборов в Крыму снимут фильм о Русской Весне с участием избирателей

Режиссер Алексей Крянга создаст документальный фильм по воспоминаниям свидетелей и участников «Русской весны».

Лента станет самым масштабным документальным проектом в стране, сообщает «ФедералПресс». Съемки фильма о воссоединении Севастополя и Крыма с Россией будут вестись рядом с избирательными участками города во время выборов президента РФ.

На избирательных участках горожане получат возможность поделиться перед камерой своими воспоминаниями. После этого из лучших кадров с живой речью севастопольцев съемочная группа смонтирует полноценный документальный фильм. «Четыре года назад Севастополь сделал свой самый главный выбор. События тех дней должны быть оформлены в законченную форму для истории. Так возникла идея создать документальный фильм о «Русской весне» и сложить его из кусочков воспоминаний всех тех, кто приходил на площадь Нахимова, на референдум, жил в условиях блэкаута, терпел лишения. Все люди разные, и у каждого «Русская весна» своя. У кого-то ребенок в то время родился, кто-то женился. Из таких человеческих моментов планируется составить целую документальную ленту», – сказал Крянга.

