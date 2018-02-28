Обнародована самая последняя песня Эми Уайнхаус

Британский композитор и продюсер Гил Кэнг представил в YouTube неизданный демо-трек Эми Уайнхаус «My Own Way», датируемый 2001 годом.

Кэнг признался, что запись была сделана во время прослушивания 17-летней Вайнхаус перед руководством лейбла Island Records, сообщает «Афиша». «Это было особенное тяжелое время для поп-музыки. К нам приходило много плохих девичьих групп и бойз-бендов, с которыми мы должны были работать. Когда к нам пришла Эми, мы были поражены ее голосом», — вспоминает Кэнг.

Эми Уайнхаус скончалась 23 июля 2011 года. Причиной смерти певицы стало алкогольное отравление. До смерти Уайнхаус работала над новым альбом, но все демо были уничтожены генеральным директором ее лейбла Universal Music UK Дэвидом Джозефом.

