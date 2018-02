Дэни Филт (Cradle Of Filth): Мир всегда терзали злые времена и злые деяния

Осталось чуть больше недели до возвращения мрачных британских сказочников Cradle Of Filth в Россию.

Осенью 2017 года группа представила свой очередной номерной альбом "Cryptoriana - The Seductiveness of Decay", навеянный историями викторианской эпохи. Именно его Дэни Филт и Ко представят на суд своих российских поклонников, снабдив сет-лист, как водится, и проверенной "классикой". В преддверии российских концертов Cradle Of Filth нам удалось немного поговорить с Дэни Филтом "за жизнь", в том числе и обсудить музыкальную "новинку" группы.



KM.RU: Ты всегда отвечал за тексты ваших альбомов. Откуда пришли идеи для нынешнего?

Дэни Филт: Ну… На самом деле – музыкой навеяло. Все лето я читал викторианские хоррор-стори и рассказы о призраках. И как раз мы все съехались в Брно в Чехии для того, чтобы поработать над песнями. И к тому времени, когда настала пора возвращаться домой – альбом был готов уже процентов на восемьдесят. И так получилось, что написанная музыка была пропитана духом викторианской эпохи. Одно с другим совпало…

KM.RU: То есть сначала музыка, затем текст. А это ваша обычная практика или иногда бывает и наоборот?

Дэни Филт: Когда как. В данном случае, мы перешли на новый менеджмент. И, само собой, нам хотелось как можно скорее провести «перезагрузку» Cradle of Filth и вернуться в строй. А для этого был нужен новый альбом. Так что получилось, что нам потребовался новый альбом практически сразу после выхода предыдущего. К тому же, поскольку у меня есть еще одна группа - Devilment, с которой я очень много гастролировал… В общем, к некоторому нашему удивлению, вдруг оказалось, что нам следует поторопиться с написанием следующего альбома. Что, в общем-то, не было большой проблемой. Просто это означало, что для данного конкретного альбома вся музыка была написана до текстов.

KM.RU: Насколько я поняла, в этот раз вы решили обойтись без оркестра? Или все-таки оркестр был задействован?

Дэни Филт: Нет, в этот раз мы включили хоровые партии, которые записали там же, в Брно. Мы использовали его главным образом из-за ведущего сопрано, которое придает такую мрачную и призрачную окраску звучанию альбома, что очень хорошо сочетается с викторианской мистической сутью текстов.

KM.RU: В одном из интервью ты сказал, что вы собирались в Брно не только для работы над альбомы, но и для «тимбилдинга». И в чем же он состоял?

Дэни Филт: Ну, мы все живем в разных странах, поэтому основной задачей было – собрать всех вместе. У каждого уже были написаны песни, или какие-то кусочки, наброски, и надо было обменяться идеями. Когда мы приехали в Брно, каждый выложил, что у него было, мы это все прослушали, что-то поправили, поработали над материалом. И да, тимбилдинг, конечно, тоже был – мы приехали из разных уголков, на улице лето. Мы и посмотрели достопримечательности, и по пабам походили – в общем, отрывались по полной.

KM.RU: Случалось ли тебе написать хороший текст, который потом так и не стал песней? Ну, не легли слова на мелодию?

Дэни Филт: Нет, потому что я так не пишу. Я не пишу такие тексты, которые группа потом не сможет положить на музыку. Я всегда жду, когда у нас появится какая-то музыкальная тема для песни, и потом мы уже пишу текст параллельно с работой над музыкой. Я никогда не пишу текст до того, как появится основа для песни.

KM.RU: В начале своей музыкальной карьеры вы активно записывали кавер-версии песен таких исполнителей, как Оззи, Iron Maiden, Клифф Ричард. Затем в какой-то момент вы прекратили это делать. На новом альбоме вы возродили эту традицию. Почему выбор пал именно на “Alison Hell” группы Annihilator?

Дэни Филт: На самом деле, эта песня представлена только в люксовом издании альбома, наряду с треком "The Night at Catafalque Manor". Я бы рекомендовал истинным поклонникам группы приобрести именно эту версию альбома, потому что, помимо двух дополнительных песен, она еще и оформлена как произведение искусства, а стоит всего на пару евро дороже. Что же касается “Alison Hell” – мы решили записать этот кавер, потому что все мы – большие фэны Annihilator’а с бог его знает каких времен. На самом деле мы мечтали выпустить кавер на эту песню еще со времен Cruelty… (Cruelty and the Beast, альбом 1998 года - прим. ред). Но именно сейчас у нас собрались такие музыканты, с которыми это стало возможно. Плюс, мне довелось пару раз пересечься с автором песни, Джеффом Уотерсом. И когда я упомянул ему, что Cradle of Filth хотели бы исполнить эту песню, и он встретил это с энтузиазмом: «Да-да!!! Вам точно нужно это сделать, Cradle of Filth всегда делают отличную работу!» И с тех пор он везде говорит, что это лучший из каверов на песни Annihilator, который ему когда-либо приходилось слышать. Что, конечно, здорово, нам очень приятно это слышать, и мы уверены, что все сделали правильно. Мы выбрали эту вещь еще и потому, что чувствуем, что она отлично сочетается с остальным материалом Cryptoriana, в первую очередь благодаря своему мелодическому рисунку, жутковатой атмосфере, сдвоенным гитарам. Так что она очень хорошо подходит к остальным трекам.

KM.RU: Уже во второй раз обложку для альбома вам создавал латышский художник Артур Берзиньш. А теперь и видео на трек "Heartbreak and Séance" вы также снимали в Латвии. Чем привлекла вас эта страна?

Дэни Филт: Артур живет в Латвии, и у него подобралась хорошая команда. И мы решили поехать туда, потому что это было просто-напросто дешевле, чем вывезти всех этих людей в Лондон и снимать в Великобритании. Поскольку Артур и его команда были в Латвии, это означало, что он лучше контролирует сценарий. И результат этого очень хорошо заметен, когда ты смотришь это видео. Изумительно сделанный, очень кинематографичный клип. Мы были ошеломлены работой, проделанной и актерским составом, и съемочной группой, великолепными декорациями. Мы были настолько впечатлены, что собираемся снять с Артуром еще одно видео в Риге, в Латвии к предстоящему мировому туру.

KM.RU: А идея использовать ботичеллиевскую Венеру как прототип для обложки альбома также принадлежит Артуру?

Дэни Филт: Да, мы оставили «идеологию» обложки полностью на усмотрение Артура. Мы хотели, чтобы он сделал что-то, что оставляло бы простор для воображения. Да, конечно, центральная фигура очень напоминает Венеру, которая олицетворяет собой невинность. Только восстает она не из морской раковины, а из гроба, а Парки, которые ее окружают, похожи скорее на каких-то викторианских демонов. И в целом вся обложка получилась очень театрализованной. Даже волны, которые мы видим на заднем плане – это не настоящие волны, а, скорее, декорации из какого-то очень старого театра. Так что на самом деле это о уловках, к которым прибегает соблазн, о триумфе зла над невинностью и склонности человечества к самоуничтожению.

KM.RU: Так случилось, что ваш альбом был слит в сеть, и фэны вовсю обсуждали его достоинства еще за несколько недель до его официального релиза. Вы получили какие-то объяснения от лейбла, как такое могло произойти?

Дэни Филт: Утечка произошла на заводе, который печатает CD. Они это делают для многих групп с Nuclear Blast. И когда они найдут того, кто это сделал – этот «товарисч» потеряет свою работу, и, полагаю, будет оштрафован на значительную сумму.

KM.RU: Вообще-то, насколько мне приходилось сталкиваться с Nuclear Blast – они просто помешаны на том, чтобы, не дай бог, не произошел слив…

Дэни Филт: Хорошо, надеюсь они так и дальше будут поступать. Но в этот раз они не очень хорошо выполнили свою работу, не так ли?

KM.RU: То, что состав группы остается неизменным уже четыре года, повлияло как-то на процесс записи?

Дэни Филт: Конечно! Мы очень близки друг другу в человеческом плане, мы начали понимать как каждый из нас вписывается в этот паззл, который называется рок-группой. Конечно, проводя столько времени вместе в дороге, гастролируя тут, там, всюду, мы становимся более сплоченными, что отражается в музыке, песнях с нового альбома.

KM.RU: Для исполнения вокальной партии в "Vengeful Spirit" вы пригласили Лив Кристин. Почему ты не доверил спеть эту песню Линдси? Конечно, я знаю, что вы уже работали с Лив прежде, на альбоме Nymphetamine…

Дэни Филт: Это была одна из причин. Второй причиной было то, что песня никак не звучала так, как нам требовалось. И через две недели после начала микширования альбома наш продюсер Скотт Аткинс повернулся ко мне и сказал: «Знаешь, я думаю, может быть эту вещь можно сделать лучше. В ней явно чего-то не хватает, и я думаю, что это что-то – женский вокал. И это не может быть вокал Линдси, ну не ложится он на эту песню. Тут требуется что-то другое, что-то новое». Короче говоря, появилась идея пригласить кого-то, кто уже работал с группой раньше, чтобы у слушателя возникало ощущение встречи со «старым знакомым». К тому же Лив играет абсолютно другого персонажа в этой песне. Этот тот самый мстительный дух из названия. Она – та женщина, которую предали, и которая затем совершила самоубийство. Затем она возвращается из чистилища в виде мстительного духа, чтобы мучить того, кто разрушил ее жизнь, то есть, по тексту песни – меня. Она – главный герой этого жестокого дуэта. Мы связались с ней и успели перехватить ее до того, как она ушла в отпуск. Она записала довольно много материала, а затем мы предложили еще несколько идей от себя. Мы немного поменяли гитарные партии, и песня зазвучала гораздо лучше. Вроде как песня, которая была готова на 80 процентов вдруг сразу превратилась в стопроцентно готовый трек. Так что я очень рад, что мы дали этой идее шанс развиться.

KM.RU: Когда мы делали несколько лет назад интервью, посвященное выходу первого альбома Devilment, ты сказал, что предпочитаешь оставаться вне политики. Но, похоже, даже тебя все-таки достали газетные заголовки, коли ты пообещал, что твой следующий хоррор-альбом будет посвящен мистеру Трампу…

Дэни Филт: Ну, это я, конечно, пошутил)))…

KM.RU: В марте Cradle of Filth в очередной раз приедут с концертами в Россию. В одном из интервью несколько лет назад ты сказал, что тебе представилась «весьма неприятная возможность познакомиться с темной стороной России». Что же произошло?

Дэни Филт: Я предпочитаю не говорить об этом, но да, мне довелось видеть довольно мрачные дела. Но с тех пор с каждым нашим приездом страна становится все приятнее. Кажется, что это всегда вылезало из-под скорлупы коммунизма, но чем дольше мы сюда ездим, тем все более и более просвещенную Россию мы видим. Люди у вас теперь улыбаются.

KM.RU: А сам ты ходишь на концерты каких-либо других групп? Простым слушателем?

Дэни Филт: Да, я стараюсь это делать, когда есть такая возможность. Когда мы выступаем на фестивалях, я всегда иду и смотрю выступление как можно большего числа групп.

KM.RU: Ты предпочитаешь смотреть из зала или из-за кулис?

Дэни Филт: Ну звук всегда лучше «снаружи». Но не всегда удается запросто попасть в толпу. Когда мы в этот раз выступали на Bloodstock festival с Devilment я посмотрел с бэкстейджа выступления таких групп, как Possessed, Annihilator, Brujeria, Kreator и много других. А когда стемнело, мы вместе с Ричардом, гитаристом Cradle of Filth, пошли в толпу для того, чтобы посмотреть выступление Ghost. И я был рад, что сделал это, потому что стоя сбоку сцены ты, конечно, будешь все лучше видеть, но общее звучание и визуальные эффекты лучше оценивать, стоя среди зрителей.

KM.RU: А есть какая-то группа, необязательно из ныне существующих, на концерт которых ты мечтал бы попасть, но не довелось и ты до сих пор сожалеешь об этом?

Дэни Филт: В прошлом году я был поглощен работой над альбомом Devilment, мы уже собирались приступить к его сведению. Нам оставалось еще дня два-три студийной работы, а затем Cradle должны были выступать на фестивале, а мне очень хотелось попасть на концерт King Diamond в Лондоне. И я упомянул об этом в разговоре со своим агентом, и он сказал: «Да, я думаю мы сможем достать билеты!». Но потом от него долго ничего не было слышно, и я как-то решил, что он пообещал и забыл. А потом в день концерта я был у себя в студии, и тут звонит мой агент и говорит: «Ну что, я достал тебе билеты на Кинга Даймонда на сегодня! Собственная ложа, так что тебя никто не будет беспокоить, прямо перед сценой, бесплатная выпивка, все дела!». Но я не попросту не мог пойти туда, и был очень расстроен, потому что Кинг исполнял на том концерте Abigail целиком и еще целую кучу песен из репертуара Mercyful Fate. Так что, да, я тогда очень расстроился.

KM.RU: Понятно, что после выхода альбома Cradle of Filth будут много гастролировать. А как насчет Devilment – им придется уйти в отпуск или ты планируешь что-то делать и с этой группой?

Дэни Филт: Ну, в районе Рождества у нас была пара концертов. Были также разговоры о том, чтобы отыграть пару шоу в России. Но это будет обсуждаться в ближайшее время, так что не знаю, что из этого выйдет… А в общем ты права, в эти дни я все больше и больше занимаюсь делами Cradle. Вот сегодня мы узнали, о том что будем играть в достаточно экзотических уголках планеты (по-видимому, речь об Австралии - прим. ред). Так что, да, я сейчас больше занят Cradle, что вполне объяснимо.

KM.RU: Ты как-то упоминал, что любишь выступать на фестивалях. А какой твой самый любимый?

Дэни Филт: Ну… В прошлом, это, конечно, был Ozzfest в Америке, потому что это были потрясающие выступления. Тогда наш американский тур длился 10 недель. Что касается остальных фестивалей… Мне очень нравится Wacken. Summer Breeze, пожалуй один из моих самых любимых. Bloodstock – великолепен, Download – великолепен, Masters Of Metal в Италии – великолепен. Pulp Summer Slam… господи, забыл в какой он стране, кажется, где-то в Индонезии (на самом деле, на Филиппинах - прим.ред) – тоже отличный фестиваль.

KM.RU: Как ты думаешь, почему викторианское искусство, викторианская литература, все эти истории о Франкенштейне и Дракуле по-прежнему актуальны? Я имею в виду, не только для тебя, а они очень популярны в мире…

Дэни Филт: Ну, потому что они были хорошо написаны, они были выдающимися произведениями для того времени и остаются таковыми до сих пор. И мы сейчас получили от Universal «перезагрузку» того, что они называют «темной Вселенной». Уже есть Дракула, они только что выпустили «Мумию» с Томом Крузом, собираются снять «Человека-Невидимку» с Джонни Деппом, в следующем году выходят «Невеста Франкенштейна» и «Тварь из Черной Лагуны». Да, та эпоха породила множество великих авторов. Ты упомянула Брэма Стокера. Но ведь были еще Э.Ф.Бенсон, Артур Конан Дойл, Оскар Уайлд, Артур Мэкен, Элджернон Блэквуд, Роберт Льюис Стивенсон, Генри Райдер Хаггард. Это были великие произведения очень талантливых писателей, которые были увлечены мистикой и ужасами, как и многие из тех, кто жил во времена Виктории. И потому долгая жизнь произведений вполне заслуженна.

KM.RU: А тебе не кажется, что это происходит от того, что нынче в реальном мире творится столько плохих деяний во имя благих целей, да и во имя бога, что эти произведения вызывают отклик своей честностью, ибо зло там представлено как безоговорочное зло, и уже одним этим заслуживает некую симпатию…

Дэни Филт: Нет, я с тобой, пожалуй, не соглашусь. Я думаю, что Викторианская эпоха, пожалуй, была полна гораздо большим злом. Британская империя была самой огромной империей, которую довелось видеть миру. Ты не можешь построить империю, которая столь велика, без пота и крови других наций. Я думаю, мир всегда терзали злые времена и злые деяния, религиозные фанатики и политические беспорядки. Так что я не думаю, что есть большая разница между прошлым и настоящим. Просто сейчас это стало более доступно благодаря СМИ, и СМИ охотно кормят нас этим.

KM.RU: Что ж, нам остается только поблагодарить тебя за столь интересное интервью. И, конечно, мы будем очень ждать твоих концертов в марте!

Фото: официальная страница Дэни Филта в Facebook