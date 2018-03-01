Обнародован рейтинг лучших песен на тему снега

Авторитетный журнал NME ознакомил читателей со списком лучших музыкальных композиций, посвященных снегу.

В общей сложности рейтинг опубликованный аккурат в последний день зимы, включает 11 позиций, сообщает Lenta.Ru. Возглавил список трек Fifteen Feet Of Pure White Snow группы Nick Cave & the Bad Seeds. Сингл попал в альбом No More Shall We Part 2001 года и, по словам составителей, «застала коллектив в их самой игривой форме».

Почетное второе место заняла While I Shovel the Snow американской рок-группы The Walkmen. Венчает тройку лидеров Snowblind команды Black Sabbath.

В список вошли также такие песни, как Velvet Snow коллектива Kings of Leon, Blindsided группы Bon Iver, I’ve Got My Love to Keep Me Warm Билли Холидей, Coldest Winter Канье Уэста, Snow Season рэпера Jeezy, Angel in the Snow Эллиотта Смита, White Winter Hymnal группы Fleet Foxes и Goodbye England (Covered In Snow) исполнительницы Лоры Марлинг.