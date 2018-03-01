Сергей Курехин «Оно. Музыка для фильма» (CD+DVD)

Исполнитель: Сергей Курехин, Название: «Оно. Музыка для фильма», Стиль: саундтрек, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

О писателе Михаиле Евграфовиче Салтыкове-Щедрине вспоминают как о желчном и малоприятном человеке. Его сатирические наблюдения, при всей их меткости и точности, были очень недобрыми — в отличие, скажем, от смеха Николая Гоголя и Антона Чехова. Даже гротескное повествование о России в «Истории одного города» к катарсису отнюдь не приводило.

Вольная экранизация «Истории одного города» Сергея Овчарова, вышедшая в 1989 году осталась продуктом своей эпохи. Ни фантасмагория, ни смелые сдвиги временных пластов, ни намеки на Ленина, Сталина и Горбачева не способны сегодня заинтересовать достаточное количество всесторонне подкованных зрителей — не говоря уж обо всех остальных. Как и «Город Зеро» Карена Шахназарова и «Остров погибших кораблей» Евгения Гинзбурга и Рауфа Мамедова, «Оно» трудно сегодня воспринимать вне контекста Перестройки.

Пожалуй, главным достоинством ленты Овчарова является написанный к ней саундтрек Сергея Курехина. Но он-то как раз до сих пор и прозябал в неизвестности. Внезапно обнаруженная в анналах «Мосфильма» коллекционером и звукорежиссером Евгением Гапеевым уникальная звуковая дорожка была доведена до ума и издана «Геометрией» в роскошном (по-другому не умеют) боксе вместе с отреставрированным фильмом.

Как, скажем, «Музыка для фильма» группы «Зоопарк» и «Триумф» Максима Фадеева, работа Курехина вполне может рассматриваться в отрыве от первоисточника. Тем более, что большая часть наработок создателя «Поп-механики» в овчаровскую картину и не попала.

Эклектичность фильма, безусловно, льет воду на мельницу привычного к экспериментам Курёхина, щедро выливающего на слушателя авангардные фокстроты («С добрым утром!»), хардовый бедлам («Парамоша»), коллажный соц-арт («Разоблачение Органчика») и беспощадную русскую готику («Угрюм Бурчеев»). А в центральной теме «Летописец» очень удачно обыграна язвительность Салтыкова-Щедрина, ибо в неторопливую мелодию шарманки здесь постоянно вклинивается свиное хрюканье.

Релиз дополнен тремя прощальными треками группы «ГПД» Александра Чернецкого «Россия», «Браток» и «Бардак», поскольку первый из них вошел в один из самых сильных эпизодов фильма. «Россия» изрядно напоминает по своему посылу «С чего начинается Родина» Васи Обломова. Было бы здорово, если бы пример Овчарова и Чернецкого вдохновил современных режиссеров на создание подобного фильма уже на современном материале.