Суд принудил Вадима Казаченко выплачивать алименты на сына

Певца Вадима Казаченко в судебном порядке обязали выплачивать алименты на сына Филиппа.

Отныне он должен выплачивать своей бывшей супруге Ольги ежемесячно 31 000 рублей. На протяжении полутора лет не утихает скандал вокруг певца, сообщает «СтарХит». Его обвиняли в двоеженстве – на момент споров относительно фиктивности брака с Ольгой он женился на своем продюсере Ирине Аманти.

В марте прошлого года Казаченко родила певцу сына Филиппа, однако из-за того, что он не жил с ней, девушка подала в суд на взыскание с него алиментов. 27 февраля состоялось заседание. Как оказалось, служители Фемиды встали на сторону молодой мамы с ребенком. Теперь Вадим обязан ежемесячно выплачивать чуть больше 13 тысяч на содержания малыша и 18 тысяч рублей - лично Ольге.

Ольга Казаченко довольна, что суд не стал принимать во внимание подобное обстоятельство, и эта информация никак не повлияла на исход дела. К тому же на руках у нее есть результаты двух экспертиз ДНК, которые доказывают, что Филипп – биологический сын артиста.

