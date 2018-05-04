Основатель «Смысловых Галлюцинаций» направлен в психбольницу за удар ножом

Сооснователь екатеринбургской группы «Смысловые Галлюцинации» Владимир Бурдин решением Лефортовского суда Москвы направлен на принудительное лечение в психбольницу.

Пресс-секретарь суда Екатерина Краснова сообщила, что следствие установило, что 45-летний Бурдин во время конфликта в магазине «Магнит» ударил потерпевшего ножом в живот и таким образом причинил его здоровью тяжкий вред, сообщает РИА «Новости».

Проведенная экспертиза установила, что подсудимый страдает хроническим психическим расстройством, и это позволило освободить его от уголовной ответственности и направить в медицинское учреждение. Вердикт суда был обжалован, дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не известна.

Владимир Бурдин стоял у истоков группы «Смысловые Галлюцинации», написав для нее, в частности, песню «В Сибирь», которая получила широкую известность в исполнении группы «Пилот». Впоследствии ушел из группы, предпочтя путь андеграундного одиночки. Параллельно с распадом «Смысловых Галлюцинаций» Бурдин возобновил в декабре 2016 года сольную карьеру, выпустив альбом «Живой».

18 марта этого года в московском магазине «Дом культуры» должен был состояться сольный концерт Бурдина в честь егт 45-летия. Зрители собрались, но артист, по непонятным причинам, так на собсьвенное вступление и не приехал.

