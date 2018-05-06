Умер бывший директор «Машины времени» Владимир Сапунов

На 66-м году жизни скончался бывший директор рок-группы "Машина времени" Владимир Сапунов.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь групп "Машина времени" и "Воскресение" Антон Чернин, Сапунов ушел из жизни в ночь на 6 мая после продолжительной болезни.

"Владимир Борисович скончался сегодня ночью после тяжелой болезни, у него была онкология. Он передвигался в инвалидной коляске, но оставался директором группы "Воскресение" до последнего момента, директором "Машины времени" он был до конца 2017 года", — сказал Чернин.

Владимир Сапунов руководил "Машиной времени" с 1994 года. В 2017-м он покинул должность директора, однако, по собственным словам, сохранил дружеские отношения с артистами.

Группа "Машина времени" была основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ в 1969 году. В разное время в ее состав входили Евгений Маргулис, Александр Зайцев, Петр Подгородецкий, Андрей Державин и другие музыканты. На сегодняшний день участниками коллектива являются Андрей Макаревич, Александр Кутиков и Валерий Ефремов.