В Лиссабоне официально открылся конкурс «Евровидение-2018»

В минувшее воскресенье, 6 мая, в Лиссабоне состоялась торжественная церемония открытия популярного международного конкурса «Евровидение».

Мероприятие прошло в Музее искусства, архитектуры и технологии. На нем присутствовали президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза и министр культуры Луис Фелипе Кастро Мендес.

Португалия впервые принимает у себя «Евровидение». Победу стране принес исполнитель Сальвадор Сорбрал.

Всего в конкурсе в 2018 году примут участие исполнители из 43 стран. Восемь стран — Косово, Монако, Турция, Словакия, Люксембург, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Андора - отказались от участия в «Евровидении». После годового перерыва на конкур вернулась Россия, котору представляет певица Юлия Самойлова с песней «I won't break». Она представит свой номер во втором полуфинале 10 мая под шестым номером.

Первый полуфинал состоится 8 мая и финал 12 мая.