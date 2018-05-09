Гарик Сукачев «Фронтовой альбом» (переиздание)

Исполнитель: Гарик Сукачев, Название: «Фронтовой альбом», Стиль: ретро, Год переиздания: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

При работе над фильмом «Праздник» Петр Тодоровский и Гарик Сукачев произвели своеобразную рокировку. Прославленный кинематографист сочинил к ленте музыку и сыграл основные темы на семиструнной классической гитаре. Ну а неистовый рокер сел в режиссерское кресло и снял душещипательную военную драму о первых днях Великой Отечественной. Результат мало кто оценил по достоинству. Но вышедший по следам «Праздника» «Фронтовой альбом» настоящие меломаны до сих пор ревностно переслушивают каждый год в День Победы.

«Фронтовой альбом» - это не саундтрек в строгом смысле этого слова, потому что, помимо музыкальных тем и двух песен из фильма, он включает в исполнении Сукачева несколько подлинно народных песен времен войны, а также стилизацию под них Владимира Высоцкого «Жил я с матерью и батей». Прежде всего, это, конечно, «22 июня», текст которой поэт Борис Ковынев оперативно написал в первые дни гитлеровского вторжения в СССР по следам «Синего Платочка» Ежи Петерсбурского.

И она, и «Моряк с Ордынки», и другие песни военной поры звучат на альбоме в цыганском духе, свойственном одному из сукачевских проектов «Кампанелла Каменной Звезды». С одной стороны, таким образом наш народ сглаживал присущую таким песням горечь. С другой – Сукачев явно отсылает слушателя к традициям сиротских песен, которые исполняли в электричках маскирующиеся под инвалидов ВОВ попрошайки.

Другой полюс альбома – возвышенные песни Петра Тодоровского на стихи Гарика Сукачева. Они звучат в обрамлении струнного квартета Антона Виноградова и транслируют интеллигентский взгляд на войну - немного отстраненный и романтизированный. «Твой шепот и смех» вообще можно считать одной из главных песен о любви во всем русском роке, а «Прощай, мой друг» - пожелтевшей, но не потерявшей своей пронзительности и достоверности открыткой с полей сражений.

В совершенно удивительной версии представлена на «Фронтовом альбоме» «Жил я с матерью и батей» Владимира Высоцкого. Живой вариант этой песни возникает из какой-то дымки, из сладкого марева, будто герой делится с нами своими невеселыми воспоминаниями с того света. Но неправильно употребленная Сукачевым строчка «тот сосед, что СПРАВА мне вдруг сказал – послушай, парень, у тебя ноги-то не», делает этого героя слабаком и нытиком, восстающим против очевидного.



«Фронтовой альбом» весьма кстати переиздан компанией Navigator Records с канонической обложкой и привычным трек-листом. Использовав в оформлении слип-кейс, лейбл, тем не менее, не стал копировать эксклюзивов с первого подарочного издания диска 2001 года – пухлый буклет с историей создания «Праздника», и видеоклип на песню «Твой шепот и смех».