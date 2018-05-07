НОМ, 12 мая, «16 Тонн»

Новый диск — завершающий альбом трилогии «Жизнь Замечательных Людей» (первые две части — «Семеро Смертных» и «Оттепель» увидели свет в 2014 и 2016 годах соответственно)

На этот раз в поле зрения основателей драматического идиотизма попали вечные человеческие ценности, такие как брак, семья, дружба, верования и социальные сети. В музыкальном плане альбом тяготеет к «корневой» рок-музыке, зародившейся в Калифорнии, но сравнение это условно, так как творчество «НОМ» трудно поддается жанровой классификации.

Помимо классического состава группы, согласно сложившейся традиции, в записи поучаствовали музыканты «Ленинграда» — Роман Парыгин и Владислав Александров, один из треков спела приглашенная звезда Ольга Зубкова, более известная по работе в европейских и канадских проектах, ну и, конечно, самое активное участие осуществил Александр Ливер — работник Женевского Оперного Театра.

Среди авторов, опять же традиционно, присутствуют художник Николай Копейкин и писатель Михаил Елизаров. На презентации 12 мая в «Тоннах» обещано красочное авангардное шоу — не пропустите!

