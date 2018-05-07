]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

НОМ, 12 мая, «16 Тонн»

13:03 7.05.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Материалы по теме:

Новый диск — завершающий альбом трилогии «Жизнь Замечательных Людей» (первые две части — «Семеро Смертных» и «Оттепель» увидели свет в 2014 и 2016 годах соответственно)

На этот раз в поле зрения основателей драматического идиотизма попали вечные человеческие ценности, такие как брак, семья, дружба, верования и социальные сети. В музыкальном плане альбом тяготеет к «корневой» рок-музыке, зародившейся в Калифорнии, но сравнение это условно, так как творчество «НОМ» трудно поддается жанровой классификации.

Помимо классического состава группы, согласно сложившейся традиции, в записи поучаствовали музыканты «Ленинграда» — Роман Парыгин и Владислав Александров, один из треков спела приглашенная звезда Ольга Зубкова, более известная по работе в европейских и канадских проектах, ну и, конечно, самое активное участие осуществил Александр Ливер — работник Женевского Оперного Театра.

Среди авторов, опять же традиционно, присутствуют художник Николай Копейкин и писатель Михаил Елизаров. На презентации 12 мая в «Тоннах» обещано красочное авангардное шоу — не пропустите!
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.