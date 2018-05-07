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«Моральный кодекс» (праздничный концерт), 9 мая, «16 Тонн»

19:36 7.05.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Всегда востребованная и актуальная, всегда потрясающе стильная и великолепно выглядящая на сцене группа

Это, пожалуй, будет лучшим определением для «Морального Кодекса». Группа, смешавшая в своей музыке все самое интеллигентное, что им досталось — от бритпопа до эстрады — всегда покоряла слушателя особенным шармом и практически сразу же задрала планку профессионализм. Сергей Мазаев и Ко могли долго молчать, годами не выпускать нового материала, но их концерты всегда собирали толпы преданных поклонников. Раз в несколько месяцев меломаны забивают какой-нибудь столичный клуб, чтобы послушать любимые песни группы.

В этот раз выступление «Кодекса» в «16 тонн» выпадает на 9 мая. Можно вспомнить, что песни военных лет на своих концертах Сергей Мазаев тоже поет — и поет с удовольствием. Так, к примеру, очень хорошо несколько лет назад звучала в его исполнении «Темная ночь». Так что в этот раз стоит ждать сюрпризов.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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