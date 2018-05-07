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«Танцы Минус», 11 мая, «16 Тонн»

19:43 7.05.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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«Танцы Минус» — группа, в обойме которой есть десяток хитов, и даже случайно оказавшийся на их концерте человек сможет подпеть практически всем песням

Другое дело — концерты в «16 тонн», когда случайных людей просто не бывает. Здесь собираются ярые фанаты Вячеслава Петкуна, прожившие с его песнями жизнь.
Поэтому здесь всегда особенно теплая атмосфера — золотые хиты чередуются с новинками (новинками, конечно, относительными — последний релиз группы, мини-альбом «Три(EP)» вышел два года назад), а группу долго не отпускают со сцены.

Еще зрителя здесь всегда ждут сюрпризы, впечатляющее шоу и специальный видеоарт. Про харизму Вячеслава, заводящего зал с полоборота, можно даже не говорить. Это действительно тот случай, когда рок-н-ролл у человека в крови!
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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