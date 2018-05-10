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Юлия Самойлова покажет на «Евровидении» зарождение жизни с Адамом и Евой

12:42 10.05.2018
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Сценографические решения, которые представит участница от России Юлия Самойлова на «Евровидении» в Лиссабоне, будут отличаться крайней замысловатостью

Постановка номера позволяет делать эмоции исполнительницы каждый раз живыми и разными. «Безусловно, наш номер очень сложный. В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки… Здесь очень хорошая организация на бэкстейдже, очень профессионально работает вся команда. С нашими сложностями они справляются. У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении», - поведал РИА «Новости» режиссер-постановщик номера Алексей Голубев.

Главный посыл номера — зарождение жизни. «На второй репетиции мы поработали над актерской составляющей, Юля выдала такую эмоцию, что мне хотелось разбежаться, взобраться на эту гору и расцеловать ее, потому что это то, что должно держать зрителя».

В пределах номера танцоры Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина воплотят образы Адама и Евы.

Финал «Евровидения» в 2018-м впервые пройдет в Португалии на арене Altice в Парке Наций в ночь с 12 на 13 мая.
 

Темы: Евровидение, Конкурсы и фестивали, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки
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