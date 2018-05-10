НОМ «Я тебя услышал»

Исполнитель: НОМ, Название: «Я тебя услышал», Стиль: стеб-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Оказывается, предыдущие два альбома «НОМа» «Семеро смертных» и «Оттепель» были частями трилогии «Жизнь замечательных людей». Об этом лидер группы Андрей Кагадеев заявил во всеуслышание, когда уже была готова третья часть под названием «Семеро смертных». Нетрудно догадаться, что если «Семеро смертных» были посвящены наиболее тяжким грехам, а «Оттепель» - всевозможным «оранжевым» революциям, то «Я тебя услышал» фиксирует издержки интернет-общения и инфляцию семейных ценностей.

Бросаемая в дело и не в дело фраза «я тебя услышал» феноменально точно отражает скудоумие и спесь современного обывателя. Дескать, я тебя понял, но ты меня не убедил, и я всё равно сделаю по-своему, потому что — пуп земли и знаю лучше, как да что. «Каждый мнит себя солнцем или центром вселенной», - сказал бы по этому поводу Анатолий Крупнов. А «НОМ» уже на стадии оформления своего нового альбома, предлагает нам поразмыслить, а что было бы, если б фразой «я тебя услышал» на наши прошения высокомерно отвечал Господь. «Катастрофа!» - как говорил доморощенный «Архимед» из фильма «Афоня». В масштабах преждевременно наступившего конца света.

Альбом начинается двумя композициями о житье-бытье, а завершается двумя же треками о жене на Сатане. Идеальный сценарий если не застольной беседы, то праздного трепа в соцсетях. Редко какая песня длится меньше 5-6 минут, причем в текстах превалирует хаотичное мельтешение образов. И этим они тоже схожи с бестолковыми интернет-постами, авторы которых спешат высказаться сразу и обо всём, а в итоге — ни о чём.

Особенно тягостно слушаются бесконечные «Песня про зайцев» и «Северное сияние». И это тоже часть концепции. В своем полемическом запале «НОМ» вообще бы мог выпустить альбом с тошнотворными котиками на обложке и караоке-блеяньем на диске. Однако с музыкальной составляющей здесь полный порядок.

«Я тебя услышал» - сочный хардовый боевик в стилистике ряда номеров из «Семеро смертных». «Шестидесятнический» саунд «Считалки» и «Песни о дружбе» - дань «Оттепели». В «Сатане» «НОМархи» бороздят доселе неизведанные пространства «темных» стиле метала и получается настолько убедительно, что мурашки по коже. Кстати, последняя принадлежит писателю и менестрелю Михаилу Елизарову, который, похоже, стал полноценным соавтором вселенной «НОМа».

Диск «Я тебя услышал» стоит рекомендовать «юноше, обдумывающему житье» и еще не подсевшему на интернет-общение. В благоприятном случае он станет очень действенной прививкой.