Россия опять получила плевок в лицо на «Евровидении»

Участница от России Юлия Самойлова не смогла пройти в финал «Евровидения». Попытаемся разобраться, кто виноват

Юлия Самойлова на «Евровидении» © РИА «Новости», Владимир Астапкович

Роковой для нашей страны финал незаслуженно распиаренного песенного конкурса состоялся на площадке «Алтис Арена» в Лиссабоне. По итогам голосования в финал прошли музыканты из Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов.

А вот нашей Юлии Самойловой не удалось получить достаточное количество голосов (можно себе представить, как злорадствуют ныне жители «Неньки»). Собратьями Юлии по несчастью оказались такие страны, как Румыния, Сан-Марино, Грузия, Польша, Мальта, Латвия и Черногория.

Теперь глава российской делегации на «Евровидении» Юрий Аксюта всячески пытается подсластить пилюлю. «Поскольку я достаточно хорошо знаю конкурс «Евровидение», поскольку занимаюсь им практически 18 лет, то могу сказать, что это большая рулетка. Кому повезет, кто крутит эту рулетку — я не знаю. Мы не знаем, кто будет победителем», — приводит слова Аксюты РИА Новости.

Ранее Аксюта заявил, что на сей раз победить в «Евровидении» сейчас и не стоит. Подоплеку этого высказывания прочесть нетрудно: дескать мы и так потратились на организацию ЧМ-2018, к чему нам теперь лишние расходы? С этой логикой, конечно, не поспоришь. Но вместе с тем, Аксюта заявлял, что цель у России — достойно представить нашу страну. А этого-то как раз и не произошло. Попытаемся разобраться, кто тут виноват.

Чтобы познакомить иностранцев с российским менталитетом, не нужно было в очередной раз ехать на состязание с типовой англоязычной песней и втискивать себя в прокрустово ложе безликого и безвкусного современного «европопа», от одного названия которого веет чем-то неприличным. Вспомним триумф «Бурановских бабушек», которые повезли на конкурс фолковый материал — пусть и со вставкой на том же английском. Будем честны друг перед другом: этника — это единственное, что хоть как-то котируется в нашем исполнении на мировом рынке. Так почему бы грамотно не разыграть эту карту?

Самойлова исполнила в полуфинале песню «I Won’t Break». Название переводится как «Меня не сломить», однако во всем облике певицы как раз чувствовались надлом и переутомление. Пару раз она судорожно хваталась за микрофон, а в какой-то момент и вовсе растерялась, отдав пальму первенства бэк-вокалистам. Кстати, последние оказались единственными, к кому действительно нет никаких нареканий. Фактически это трио и вытянуло весь номер в плане вокала.

К постановке номера тоже много ворсов. Конечно, затея с ледяной скалой, учитывая особенности певицы, видится не такой уж бесперспективной. На ум автоматически приходит пугачевcкое «а ты такой холодный, как айсберг в океане», Однако Алла Борисовна исполняла эту песню так, что лед буквально начинал плавиться на глазах у зрителей. Усталой же Самойловой не удалось достичь такого эффекта даже близко.

Участие танцевальной группы могло бы насытить номер дополнительными смыслами, но и этого не произошло. По замыслу постановщика Алексея Голубева, участники балета «Тодес» должны были разыгрывать злоключения Адама и Евы и «зарождение новой жизни», однако их хаотичное мельтешение наводило на мысли лишь о дешевой самодеятельности в сельском клубе. А когда один из плясунов, выделывая замысловатые коленца, подошел к краю сцены и повернулся своей пятой точкой к зрителям, вообще повеяло моветоном.

Посылая Самойлову, не попавшую в прошлом году на «Евровидение» в Киев из-за глупых санкций, мы хотели показать всему миру, что русские своих на войне не бросают. Правда, по факту мы выглядим, как нищие с паперти, требующие к себе «особого отношения». В итоге мы в очередной раз получили плевок в лицо от спесивой «старушки Европы». Который на этот раз срежиссировали сами — от начала и до конца.