Юный российский саксофонист-виртуоз обнаружен мертвым в Москве

Отечественного саксофониста Матвея Шерлинга нашли мертвым в Москве.

Безвременная смерть настигла совсем юного музыканта на 19-м году жизни. Труп нашли в квартире музыканта в центре столицы. Как уточнили в полиции, следов криминала нет, точную причину смерти установят после вскрытия, передает Lenta.ru. Предварительное заключение экспертов указало на острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Матвей Шерлинг — лауреат I премии Московского открытого конкурса саксофонистов «Selmer — детям 2010», лауреат шестых Открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ, победитель XI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик-2010», лауреат III фестиваля «Восходящие звезды в Кремле».

Шерлинг в совершенстве владел инструментом и выступал с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова и с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.