НАИВ «Make Naïve great again»

Исполнитель: НАИВ, Название: «Make Naïve great again», Стиль: панк-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

После сложного и многослойного альбома 2015 года «Populism» «НАИВ» решил вернуться к истокам. Новая работа ««Make Naïve great again» позиционируется как продолжение идей, заложенных в успешном, прямолинейном и панковском диске «Пост-алкогольные страхи» (характерна отсылка к названию той пластинке в одной из новых песен). Разумеется, драйв, вызов и провокации теперь подаются в совсем иной обертке — с учетом того богатейшего опыта, который участники группы наработали в плане аранжировок, саундпродюсирования и сочинения текстов.

Типично панковских боевиков на альбоме не так уж и много — и все они оснащены электронными танцевальными ритмами и разнообразными фишками. Прежде всего, это - «Трамп! Гоу эвей», «День ВДВ» и «Я панк-рокер и алкоголик». Каждая из них по своему хороша, но вот «День ВДВ» и вовсе неотразим за счет сладких клавишных партий в кульминации и громовых подпевок участников группы, стилизованных под хор какого-нибудь воинского ансамбля песни и пляски. Именно так достигается искомый эффект — весело и страшно!

Доминирующая эмоция альбома — сарказм. В своем остросоциальном запале участники «НАИВа» не щадят никого, включая и самих себя. Да, Дональд Трамп действительно не нравится Чаче Иванову, но в «Трамп! Гоу эвей» певец волей-неволей присоединяется к хору незадачливых россиян, которые сегодня костерят действующего американского президента на чем свет стоит, хотя до этого оголтело за него ратовали. Песня же «Ретро-артист» (форева янг)» лишь на первый взгляд является посвящением соловьям советской эстрады, упорно не желающим уходить со сцены. Но упоминание Чачи о пьянстве «артиста» с утра делает ее продолжением номера «Я панк-рокер и алкоголик» и заставляет задуматься об автобиографизме.

Альбом «Make Naïve great again» не так уж весел и беззаботен, как это может показаться на первый взгляд. Бэк-вокалистка Юлиана Савченко поет о не самых приятных вещах, струнный ансамбль «Хит-classic» под управлением Сергея Бобкова совершенно нивелирует в финале бесшабашный посыл песни «Трамп! Гоу эвей», а текстах ряда песен («Телега», «Итого») Чача вновь прибегает к полюбившемуся ему после «Тройки» жутковатому образу мчащейся без руля и ветрил России, которая давно сбилась с верного курса. Апофеозом вселенского пессимизма становится «Сонет 7», где смутная надежда на светлое завтра выражена словами Шекспира, творившего целых четыре века назад.

Нам намекают, что свобода осталась лишь в пыльных томах, да в граффити, под которые стилизован буклет альбома.