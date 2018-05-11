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Люди массово покинули концерт Олега Скрипки из-за слов о суде над Россией

14:13 11.05.2018
Олег Скрипка. Фото Serge Serebro с сайта news.vitebsk.cc
Олег Скрипка. Фото Serge Serebro с сайта news.vitebsk.cc
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Создатель украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка вновь отличился русофобскими высказываниями.

Но на сей раз оголтелое кликушество даром ему не прошло, и многие его почитатели демонстративно ушли с выступления. По словам Скрипки, инцидент произошел во время концерта его группы в нидерландской Гааге. Музыкант вел себя на сцене слишком экспрессивно, и в результате это вылилось во фразу, которая оскорбила часть аудитории, сообщает «КП».

«Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией», — сказал Скрипка», - «соригинальничал» Скрипка. Скорее всего, певец отсылал к иску «Нафтогаза» и его дочек в отношении нашей страны.

Многие фанаты «Воплей Видоплясова» не оценили сомнительного демарша Скрипки, и около трети всего зала покинула концерт в тот же момент. Правда, позднее в интервью телеканалу «112» музыкант признался, что случайно «ляпнул» эту фразу, но извиняться не стал и не собирается делать этого теперь. По словам вокалиста, он успокоил себя тем, что среди ушедших фанатов были лишь граждане России.

Олег Скрипка регулярно позволяет себе русофобские высказывания. Он постоянно выказывает себя как «ревнитель» украинского языка и предлагает сослать русскоговорящих жителей своей страны в гетто. Несколько лет назад Скрипка заявил, что Россия, якобы, вскоре падет, и тогда украинцы наконец-то заживут достойно.

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Положение русскоязычного населения Украины
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Комментарии читателей
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11.05.2018, 18:54
Гость: Wedmed

Ну, считай, треть зрителей уже не будет ходить, слушать его вопли. А потом и другие плюнут. Вон, Сердючка ляпнуло "Раша, гудбай", вот ему и сказали "гуд бай". Никто на его концерты не ходит и на выступления не приглашает. Оно уже плачет и уверяет, что совсем не то сказало и не то имело в виду, да поздняк метаться. Оно стало, как принято говорить, "не рукопожатным" существом. Вот пусть теперь локти и кусает, мразота. Вот и эту бандеровскую падлу, после его "ляпа", то же самое ждет.
11.05.2018, 18:06
Гость: err

пришли, чтобы демонстративно уйти. странные поклонники какие-то, как-будто не знали на чей концерт шли
11.05.2018, 17:53
Гость: gvozd

Многие фанаты «Воплей Видоплясова» не оценили сомнительного демарша Скрипки, и около трети всего зала покинула концерт в тот же момент.
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xe xe.. настоящие русские живут за границей.
в рф, я уверен ему сошло бы с рук.
нашлось бы немало подонков конторые бы ему еще и хлопали.
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