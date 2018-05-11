Люди массово покинули концерт Олега Скрипки из-за слов о суде над Россией

Создатель украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка вновь отличился русофобскими высказываниями.

Но на сей раз оголтелое кликушество даром ему не прошло, и многие его почитатели демонстративно ушли с выступления. По словам Скрипки, инцидент произошел во время концерта его группы в нидерландской Гааге. Музыкант вел себя на сцене слишком экспрессивно, и в результате это вылилось во фразу, которая оскорбила часть аудитории, сообщает «КП».

«Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией», — сказал Скрипка», - «соригинальничал» Скрипка. Скорее всего, певец отсылал к иску «Нафтогаза» и его дочек в отношении нашей страны.

Многие фанаты «Воплей Видоплясова» не оценили сомнительного демарша Скрипки, и около трети всего зала покинула концерт в тот же момент. Правда, позднее в интервью телеканалу «112» музыкант признался, что случайно «ляпнул» эту фразу, но извиняться не стал и не собирается делать этого теперь. По словам вокалиста, он успокоил себя тем, что среди ушедших фанатов были лишь граждане России.

Олег Скрипка регулярно позволяет себе русофобские высказывания. Он постоянно выказывает себя как «ревнитель» украинского языка и предлагает сослать русскоговорящих жителей своей страны в гетто. Несколько лет назад Скрипка заявил, что Россия, якобы, вскоре падет, и тогда украинцы наконец-то заживут достойно.