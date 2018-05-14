Таксист попытался изнасиловать певицу, носящую титул «Мисс грудь»

Таксист из Москвы попытался вступить в половую связь с белорусской певицей Ольгой Жуковой против ее воли.

Скандал произошел после выступления артистки в московском клубе Dorffman, где отмечала день рождения подруга Жуковой. «Мой друг, певец Пьер Нарцисс, снял мне такси. Остановил первое попавшееся такси, оплатил дорогу, посадил меня и сказал довезти в целости и сохранности», — приводит слова пострадавшей Lenta.Ru.

Жукова сообщила, что, во время поездки таксист попытался заняться с ней сексом. «Он начал ко мне приставать, домогаться. Я дала отпор и в ответ получила по лицу, он меня вытянул из машины за волосы, начал избивать по лицу, в нос. У меня хлынула кровь из носа; я не могла успокоиться, у меня началась истерика. Потом он, получается, меня выкинул и уехал с моими вещами, с моей сумкой и телефоном», — рассказала певица.

«Он пытался меня изнасиловать, в ответ я тоже ему дала немножко. Я тоже ему навешала! Я тут не лохушка какая-то, да? Я тоже дала ему отпор. В итоге мне прилетело по лицу и по всему на свете», — поведала Жукова. Она добавила, что после случившегося обратилась в полицию.

Ольга Жуова является не только певицей, но и обладательницей титула «Мисс грудь Белоруссии».