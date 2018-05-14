За кого голосовали российские зрители и жюри на «Евровидении»

Обнародованы итоги голосования российского жюри и российских телезрителей за участников конкурса песни «Евровидения».

Как зрители, так и профессионалы единодушно отдали высший балл Молдавии: группу DoReDoS на конкурсе продюсировал Филипп Киркоров. Нетту из Израиля, которая в итоге и победила в конкурсе, российские телезрители поставили на второе место, профессионалы - на третье.

В каких-то поициях предпочтения не совпали. Например, зрители дали украинскому артисту Melovin 8 баллов (третий результат), а жюри - 0. Также народу понравился номер датских викингов (7 баллов), а жюри - выступление Швеции (10 баллов).

В состав российского жюри в этом году вошли композитор Владимир Матецкий, продюсер Яна Рудковская, певица Александра Воробьева, хореограф Сергей Мандрик и ведущий «Европы плюс» Алексей Мануйлов.

Голосование телезрителей:

12 баллов — Молдавия — DoReDoS

10 баллов — Израиль — Нетта Барзилай

8 баллов — Украина — Melovin

7 баллов — Дания — Расмуссен

6 баллов — Италия — Эрмал Мета & Фабрицио Моро

5 баллов — Норвегия — Александр Рыбак

4 балла — Кипр — Элени Фурейра

3 балла — Эстония — Элина Нечаева

2 балла — Чехия — Миколас Йозеф

1 балл — Швеция — Бенджамин Ингроссо

Голосование жюри:

12 баллов — Молдавия — DoReDoS

10 баллов — Швеция — Бенджамин Ингроссо

8 баллов — Израиль — Нетта Барзилай

7 баллов — Кипр — Элени Фурейра

6 баллов — Эстония — Элина Нечаева

5 баллов — Австралия — Джессика Маубой

4 балла — Германия — Михаэль Шульте

3 балла — Литва — Ева Засимаускайте

2 балла — Франция — Madame Monsieur

1 балл — Италия — Эрмал Мета & Фабрицио Моро