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За кого голосовали российские зрители и жюри на «Евровидении»

12:23 14.05.2018
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Обнародованы итоги голосования российского жюри и российских телезрителей за участников конкурса песни «Евровидения».

Как зрители, так и профессионалы единодушно отдали высший балл Молдавии: группу DoReDoS на конкурсе продюсировал Филипп Киркоров. Нетту из Израиля, которая в итоге и победила в конкурсе, российские телезрители поставили на второе место, профессионалы - на третье.

В каких-то поициях предпочтения не совпали. Например, зрители дали украинскому артисту Melovin 8 баллов (третий результат), а жюри - 0. Также народу понравился номер датских викингов (7 баллов), а жюри - выступление Швеции (10 баллов).

В состав российского жюри в этом году вошли композитор Владимир Матецкий, продюсер Яна Рудковская, певица Александра Воробьева, хореограф Сергей Мандрик и ведущий «Европы плюс» Алексей Мануйлов.

Голосование телезрителей:

12 баллов — Молдавия — DoReDoS
10 баллов — Израиль — Нетта Барзилай
8 баллов — Украина — Melovin
7 баллов — Дания — Расмуссен
6 баллов — Италия — Эрмал Мета & Фабрицио Моро
5 баллов — Норвегия — Александр Рыбак
4 балла — Кипр — Элени Фурейра
3 балла — Эстония — Элина Нечаева
2 балла — Чехия — Миколас Йозеф
1 балл — Швеция — Бенджамин Ингроссо

Голосование жюри:

12 баллов — Молдавия — DoReDoS
10 баллов — Швеция — Бенджамин Ингроссо
8 баллов — Израиль — Нетта Барзилай
7 баллов — Кипр — Элени Фурейра
6 баллов — Эстония — Элина Нечаева
5 баллов — Австралия — Джессика Маубой
4 балла — Германия — Михаэль Шульте
3 балла — Литва — Ева Засимаускайте
2 балла — Франция — Madame Monsieur
1 балл — Италия — Эрмал Мета & Фабрицио Моро

Темы: Евровидение, Конкурсы и фестивали, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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