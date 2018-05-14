Александр Пушной, 18 мая, «ГЛАВCLUB GREEN CONCERT»

Александр Пушной один из немногих людей, кто относится к своему творчеству с юмором и не претендует на звание «короля рок-н-ролла»

Его стиль сложно определить традиционными жанровыми рамками. Многие его песни – каверы на известные хиты или сочетание нескольких композиций в одной. Это одна из причин, почему его аудитория сильно разнится не только по возрасту, но и по социальным аспектам. Все, что делает Александр Пушной — будь то перепевки группы «Блестящие» на музыку Rammstein или собственные композиции, — несёт на себе печать сатиры и юмора. Те, кто залезал на его YouTube-канал и, кроме обзора аудио оборудования увидел его пару выступлений, а также услышал его песни, знают, что такие концерты пропускать нельзя.

Для одних Александр Пушной весельчак со времён КВНа, для других лицо программы «Галилео». Но те, кто знает его с музыкальной стороны, находят ответы на кучу вопросов, возникающих после прослушивания той или иной песни именно на концерте. Во-первых, Пушной гитарист-виртуоз, во-вторых, открыт к своей аудитории, в третьих, умеет рассказать обо всём интересно, в четвёртых, самое, пожалуй, главное: единственное место, где можно услышать живой звук, тот самый аналоговый, о котором бредят большинство музыкантов, можно услышать только на его выступлении.

Александр Пушной не боится экспериментов и 18 мая в Главклубе сбудется мечта многих фанатов гитарного звука: Александр Пушной & The Band презентуют новую музыкальную программу, где самым главным инструментом в бэнде будет – восьмиструнная гитара. Это существенно повлияет на аранжировки знакомых нам композиций, так как такие гитары обладают поистине мощным звуком. Пушной в новой программе обещает исполнить несколько композиций, используя одну из популярных техник игры на такой гитаре - джент. Нельзя упустить шанс увидеть и улышать это вживую, да еще и с бэндом. Премьеры новых песен также ожидаются на концерте. Будет громко… Очень громко!