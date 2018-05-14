PIZZA, 19 мая, «16 Тонн»

Группа PIZZA давно не нуждается в представлении широкой публике, они быстро и прочно заняли свою уникальную музыкальную нишу и обрели многотысячную армию поклонников.

Со сцены легендарных Тонн прозвучит особая подборка песен — все самые любимые и знаковые треки с трех сольных альбомов PIZZA. Музыканты исполнят все свои главные песни в особой акустической аранжировке.

Этот концерт группы PIZZA обещает стать похожим на встречу старых друзей, во время которой забываются все проблемы и переживания, а говорить и спрашивать можно о чем угодно: границ между артистом и публикой практически нет. И именно это и является отличительной чертой каждого концерта PIZZA — особая семейная атмосфера, даже в зале на тысячу человек.

«Акустика» PIZZA 19 мая — тот самый случай, когда не рекомендуется пропускать концерт артиста, даже если все его песни ты, казалось бы, уже знаешь наизусть.