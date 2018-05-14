Юбилейный вечер Михаила Гуцериева, 19 мая, ГКД

Юбилейный вечер поэта Михаила Гуцериева состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца 19 мая 2018 года

С 60-летием известного мецената, бизнесмена и поэта придут поздравить друзья - в их числе политики, предприниматели, артисты, спортсмены, художники и ученые. В праздничной программе примут участие Алла Пугачева, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ани Лорак, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, Валерия, Тамара Гвердцители, Жасмин, Денис Клявер, Зара, Таисия Повалий, Стас Пьеха, Рада Рай, Слава, Михаил Шуфутинский, арт-группа «Хор Турецкого», группа «Земляне», Натали, группа «На-На», Максим Покровский, Александр Малинин, Анита Цой, Наташа Королева, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Ирина Круг, Евгений Григорьев и многие другие.

- За свою жизнь я работала со многими великими поэтами-песенниками, - говорит Алла Пугачева, - и я очень рада, что Михаил Гуцериев сегодня принимает эстафету у этих великих, замечательных людей.

- Для меня большая честь и радость поздравить удивительного Михаила Сафарбековича Гуцериева, моего большого друга, с днём рождения! – говорит Филипп Киркоров. - Он не просто друг, он – мой соавтор, соавтор замечательных песен, которые я очень полюбил.

- Мне хочется пожелать, чтобы в жизни Михаила Гуцериева сбывались все поставленные цели, - добавляет Николай Басков. - Чтобы было счастье, здоровье, чтобы он был наполнен любовью и творческими замыслами. Такому человеку хочется пожелать нового творческого вдохновения и витка.

- Михаил Сафарбекович, несомненно, относится к числу уникальных людей, - считает Игорь Крутой. - Благодаря его поэтическому дару многомиллионная аудитория поклонников имеет возможность наслаждаться глубокими запоминающимися стихотворениями, ставшими основой для многих хитов в исполнении звезд нашей эстрады.

- Я сразу отметил поэтический дар Михаила Гуцериева. Сердце подсказало мне, что передо мной именно стихи, а не тексты песен с простым набором слов. С какой любовью он пишет свои строки! В его стихах есть что-то такое, что очень близко исполнителям. По духу, по вере, по восприимчивости. В этом кроется главная причина его успеха, - говорит Михаил Шуфутинский

- “Талантливый человек талантлив во всем”, “Человек, который успевает - успевает все” - все эти поговорки подходят к Михаилу Гуцериеву, - считает Виктор Дробыш. - Он - воплощение творчества, бизнеса, широты души и человечности.

Все гости концерта будут петь песни, написанные на стихи юбиляра. К примеру, Таисия Повалий исполнит новый хит «Сердце - дом для любви».

- Вы представляете, какое это счастье для артиста - петь песню, которая тебе нравится и осознавать, что её любит и публика?! – говорит певица. - Михаилу Гуцериеву удаётся заглянуть в самую глубину человеческой души, схватить её суть, облечь в стихотворную форму. Это удивительный талант, дар, сравнимый, разве что с волшебством.

Поздравить известного поэта придет Анита Цой, которой Гуцериев подарил ее хит «Сумасшедшее счастье».

- Михаил Гуцериев – это уникальный человек, - говорит Анита Цой. - Многие удивляются – как человек, который занимается бизнесом, может быть поэтом, автором песен? Я низко кланяюсь ему, потому что он гениален и постоянно совершенствуется во всех вещах, которыми занимается. Он постоянно учится, растет, развивается.

Будут в программе и необычные дуэты. К примеру, Жасмин и Денис Клявер исполнят вместе песню «Любовь-отрава».

- Песня получилась танцевальной, заводной, по-восточному жгуче-горячей. Да и какой ещё может получиться песня о настоящей любви?! Тем более, когда авторы – восточные мужчины. Они-то знают, что такое любовь! В стихах Михаила Сафарбековича море любви, - говорит Денис.

Михаил Гуцериев - современный российский поэт, автор стихов более 140 популярных песен в исполнении самых ярких звезд российской эстрады. Песни на стихи Михаила Гуцериева в сотрудничестве с ведущими композиторами ежегодно становятся лауреатами престижных музыкальных конкурсов и премий в России, таких как «Песня года», «Золотой граммофон», «Шансон года», «Российская Национальная Музыкальная Премия» и др. В течение пяти лет - с 2013 года - Михаил Гуцериев признаётся лучшим «Поэтом года» на конкурсе «Песня года». В 2016 году поэтом был установлен рекорд - впервые за 45 лет существования фестиваля именно ему было вручено сразу 12 наград в рамках одного конкурса. В 2017 году общее количество песен автора, прозвучавших на «Песне года», достигло 60, что является ещё одним достижением фестиваля. 10 марта 2018 года Михаил Гуцериев был признан лучшим в номинации «Поэт года» по версии Международной профессиональной музыкальной премии BraVo.