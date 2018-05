На Rock Meets Classic произошло сражение в духе «Пиратов Карибского моря»

Увидеть на одной сцене целую «россыпь» мировых «звезд» 70-х и 80-х годов разных жанров, от поп-рока до прогрессива? Услышать пришедшие из нашего детства хиты, когда-то прорвавшие «железный занавес», в сопровождении настоящего симфонического оркестра на Олимпийском стадионе в Мюнхене?

Раскачиваться в многотысячной толпе, подпевая во весь голос “You’re In The Army Now”, или прыгать под “Burning Bridges” Status Quo? Конечно, ради таких впечатлений стоило предпринять неблизкий концертный вояж! Ведь проект Rock Meets Classic, объединивший усилия «олдскульных» звезд с оркестром, давно гремит в Европе, но еще не добрался до России…

Конечно, идея совместить классическую симфоническую музыку и рок далеко не нова. Оркестровые версии хитов уже давно стали общим местом. Собственно, сами рок-музыканты, как только их творчество перенеслось из клубов в большие залы и фешенебельные студии звукозаписи, начали вовсю экспериментировать с «симфоникой». Стоит вспомнить легендарных The Beatles с «Оркестром клуба одиноких сердец Сержанта Пеппера» или инструментальной стороной мультяшного диска “Yellow Submarine” с музыкой, записанной симфоническим оркестром под управлением продюсера ливерпульской четверки Джорджа Мартина.

С ростом доступности технологий и готовых сэмплов, симфонические аранжировки поклонников рок и поп-музыки удивлять перестали. Появились отдельные специализированные жанры от симфо-рока до симфо-блэка. Но одно дело студия, другое – организовать это большое и затратное действо на сцене. Шутка ли дело – речь идет примерно о сотне человек зачастую с эксклюзивными инструментами. Нужны идеи, нужны аранжировки, чтобы композиции звучали не менее «забойно», чем в рок-версии. За эту непростую задачу с успехом брались многие крупные западные и отечественные коллективы: Deep Purple, Scorpions, Metallica, Ария, Парк Горького… И все же в этих случаях речь шла о выступлении одного артиста в сопровождении оркестра. А вот настоящий джем с оркестром и целой обоймой звезд мировой музыки можно увидеть совсем редко.

Девять лет назад организацией такого проекта озадачилось крупное немецкое концертное агентство Manfred Hertlein и музыкальный директор Мэт Синнер, основатель заслуженной тевтонской металлической группы Primal Fear. Фишкой проекта Rock Meets Classic стала концертная программа, объединившая в одном шоу песни разных групп, представленных своими «звездами». Например, если в проекте Йэн Гиллан – играются хиты Deep Purple, если же поет Джоуи Темпест, то зрители слышат песни Europe. Каждый год состав приглашенных звезд меняется, меняются и треки. Rock Meets Classic выступают в Европе с концертами каждую весну, с 2010 года, и каждый год это сюрпризы и аншлаговые шоу. Не прошло и десятка лет, и слухи о проекте докатились и до России, и я решила отправиться в путь по дороге открытий, ведь часть участников Rock Meets Classic 2018, бешено популярных на западе звезд, мне оказались совсем не знакомы… Тем более приятно было узнать о них на концерте, который прошел 15 апреля на крытом Олимпийском стадионе в Мюнхене Olympiahalle!

Конечно, артиста, который стал гвоздем программы Rock Meets Classic 2018, особо представлять не нужно. Это Фрэнсис Росси, гитарист и вокалист британских рок-н-ролльщиков Status Quo: почти треть сета составили песни именно этого легендарного коллектива. Помните конец 80-х? Помните как в стране, которой уже нет, царило безбашенное постперестроечное время? Тогда еще не наступила пора гиперинфляций-деноминаций, политических путчей и так далее, посему, одной из главных проблем, освещавшихся советскими медиа, были вопросы «Легко ли быть молодым» и «Нужна ли рок-музыка». «Западная» музыка, прежде существовавшая полулегально, начала попадать в чуть ли не главную музыкальную программу страны того времени – «Утренняя почта». Именно там прозвучала легендарная “You’re In The Army Now”, вначале в оригинальном исполнении группы Bolland And Bolland, а затем прославившей ее на весь мир Status Quo. Status Quo стали одной из первых групп, переступившей через обломки «Железного занавеса», и приехавшей в СССР с серией концертов в Олимпийском в августе 1988 года. (А если быть точнее, они были второй группой после Uriah Heep. Уже потом на наших просторах объявились Pink Floyd, Nazareth, Black Sabbath, Ian Gillan, но задорные рок-н-ролльщики Status Quo были раньше…) Стоит ли говорить, что возможность увидеть на сцене Фрэнсиса Росси была для меня особой?

Еще одним напоминанием о временах, когда мы «доставали» импортные компакт-кассеты и записывали новинки и классику в так называемых «студиях звукозаписи», стала группа Supetramp. Как и Status Quo она достаточно древняя, но ее ярчайший взлет пришелся как раз на 80-е. С Rock Meets Classic 2018 поехали оригинальный музыкант Supetramp Джон Хеллиуэлл, он играл на саксофоне, и более поздний член группы вокалист и клавишник Джесс Сибенберг. Также к знакомым мне персонажам можно было отнести и гитариста Лео Леони и вокалиста Ника Мэдера – представителей ведущего швейцарского хард-рок коллектива Gotthard. Конечно, эти ребята еще не совсем классики, если сравнивать с Supertramp, но в определенных кругах они уже считаются почти таковыми.

Полнейшим сюрпризом стали такие имена как Saga и The Hooters. Saga – это канадский коллектив, существующий с 1977 года и играющий достаточно легкий, «прозрачный», лишенный английского сплина прогрессивный рок. Ее представлял пожилой вокалист Майкл Сэдлер, основной автор материала группы. В начале этого года Saga, увы, объявила о завершении деятельности, так что участие в Rock Meets Classic стало, похоже, настоящим эксклюзивом. Что касается The Hooters, представленных вокалистом и гитаристом Эриком Базилианом – это очень приятная и также весьма заслуженная американская группа, играющая в стиле поп-рок с элементами ска, рэгги и фолка. The Hooters безумно популярны в Европе, но почему-то у нас они знакомы только серьезным меломанам. Но тем интереснее было смотреть концерт.

Достойное обрамление звездам составила рок-группа, большая часть музыкантов которой призвана из металлической формации Primal Fear, довольно мощная «подпевка» - два мужских и три женских вокала, и, конечно, симфонический оркестр, который теперь у Rock Meets Classic свой (до этого года музыканты выступали с Пражским симфоническим оркестром).

Крытый Олимпийский стадион в Мюнхене представляет собой огромную крытую спортивную арену и концертную площадку, поменьше нашего Олимпийского, но сопоставимую с крытыми аренами Лужников. Не так давно в Olympiahalle играли такие исполнители как Guns N’ Roses и Kiss. На Rock Meets Classic партер был полностью сидячим – все «поле» уставили рядами стульев. Свободных мест не было! Встречались отдельные разреженные участки на дальних трибунах, но в целом был аншлаг. Надо сказать, что вначале я почувствовала себя довольно неловко – уж больно привыкла я к угарным рок-шоу, а тут кругом - благообразные дядечки и тетечки, похожие на профессоров и главных бухгалтерш. Однако все оказалось в порядке и с чопорной баварской публикой! Не прошло и получаса, как люди начали постепенно вставать с мест, а под конец весь сидячий партер превратился в стоячий: тети и дяди средних лет подняли свои попы со стульев, отрывались в проходах, а как иначе реагировать на настоящий рок-н-ролл? Симфонический оркестр в таком случае придает не благообразности, а настоящего драйва и угара!

Насколько будет «жарко» стало ясно уже после оркестрового вступления на музыку Бетховена, когда первыми вжарили музыканты Mat Sinner Band. Еще бы, ведь это был кавер на Guns ‘n’ Roses “Welcome To The Jungle” с многоголосьем и в сопровождении адского соло на виолончели!

От каждой группы приглашенных звезд взяли по 4-5 хитов, а у «хэдлайнеров», Status Quo, было семь песен, включая ту самую “You’re In The Army Now”, “Burning Bridges”, “Down Down”… Только Status Quo исполнили все свои вещи подряд, программы остальных звезд были разбиты на два выхода по две-три песни. Благодаря этой фишке программа не теряла в динамике: на смену задумчивой Saga быстро приходили танцевальные хиты The Hooters, которые в свою очередь сменялись боевиками Gotthard. Наиболее запоминающимися у The Hooters стали “500 Miles”, All Your Zombies” и, конечно, “And We Danced”. Gotthard поразили драйвом и энергетикой. Стоит отметить, что Supertramp, конечно, исполнили свои “Logical Song” и “Breakfast In America”!

Перед выходом Фрэнсиса Росси оркестр исполнил свою версию увертюры из «Пиратов Карибского Моря», под финал которой один из вокалистов Саша Кребс в пиратской треуголке устроил сражение на палочках с дирижером. Дирижер проиграл, но ни капли не расстроился!

А завершило сие мощное действо совместное исполнение композиции Status Quo “Rockin’ All Over The World”, когда на сцене оказались сразу все участники Rock Meets Classic 2018! В итоге под занавес шоу вместе джемовали Фрэнсис Росси, Джон Хеллиуэлл, Майкл Сэдлер, Эрик Базилиан и другие. Стало одновременно очень весело и грустно. Ведь такое больше не повторится, даже через год – ведь состав Rock Meets Classic постоянно меняется! Но значит, в следующем году будет новое чудо, новые версии давно любимых хитов и новые-старые лица на сцене. Музыкальным туристам на заметку: по слухам, в 2019 в проект возвращается Йэн Гиллан…