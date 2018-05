Hollywood Vampires. 28 мая, СК Олимпийский

Впервые в России! Самая горячая кровь Голливуда!

Отец шок-рока и ужас всех добропорядочных семей Америки Элис Купер организует 70-х годах в Лос-Анджелесе питейный клуб Hollywood Vampires, в который входят его друзья, настоящие легенды рока: Джон Леннон, Ринго Старр, Кит Мун (The Who), Марк Болан (T Rex) и многие другие. Эта компания встречается в баре Rainbow Bar & Grill на бульваре Сансет и не расходится, пока в заведении не закончится весь алкоголь. В честь их легендарных вечеринок на этом баре до сих пор висит табличка “Логово Hollywood Vampires”.

В 2015 году Элис Купер знакомится с Джонни Деппом на съемках фильма “Мрачные тени” Тима Бертона. Оказывается, знаменитый голливудский актер построил шикарную звукозаписывающую студию, но она простаивает без работы. Подключив к делу гитариста Aerosmith Джо Перри, новые друзья решают записать альбом-посвящение друзьям Купера, которые умерли из-за алкоголя или наркотиков: Джиму Моррисону, Киту Муну, барабанщику Led Zeppelin Джону Бонэму и многим другим. На пластинке играют звезды первой величины: cэр Пол Маккартни, Slash из Guns N’ Roses, Дэйв Грол из Nirvana и Foo Fighters – только часть этого списка. Кроме Деппа, Купера и Перри на сцене с Hollywood Vampires появляются барабанщик и басист из золотого состава Guns N’ Roses Мэтт Сорум и Дафф Маккаган.

28 мая 2018 супергруппа Hollywood Vampires впервые выступит в России! Из дружеской забавы Hollywood Vampires за последние годы превратились в крепко спаянный коллектив, где каждый партнер идеально чувствует другого. Сейчас в их репертуар входят не только нетленки The Doors, Led Zeppelin, Джими Хендрикса, The Who, но и собственные песни.

“Это что-то, чего я никогда не делал, – признается Джо Перри, – Я много джемил с другими коллективами, но это все это и рядом не стоит с этой группой”. “Я подхожу к актерской работе также, как и к музыке, – говорит Джонни Депп, – Здесь есть моменты, которые невозможно предугадать. Музыка – самый быстрый путь к эмоциям”. “Мы готовим новый альбом. Это будет новая пластинка, на которой не будет кавер-версий. Только оригинальные вещи”, – говорит Элис Купер.

Специальными гостями концерта Hollywood “Команда БАГ” – нетривиальная поп-рок группа, играющая позитивный поп-рок. В рамках проекта Classic Рок All Stars они играли с музыкантами групп Элиса Купера (Райан Рокси, Грег Смит), Black Sabbath (Тони Мартин, Джефф Николс), AC/DC (Крис Слейд). Победители престижного конкурса Battle of the bands 2012, они делили сцену с такими легендами рока как Scorpions, Deep Purple, Black Sabbath в золотом составе. А также участвовали в огромном количестве рок- и байк-фестивалей по всей России. Из нескольких претендентов их выбрал сам король шок-рока Элис Купер!