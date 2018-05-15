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Варвара Визбор, «НАИВ» и Infected Mushroom выступят на Summer Sound

01:54 15.05.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Серия фестивалей под открытым небом Summer Sound пройдет на территории дизайн-завода «Флакон» с 6 по 12 августа в Москве.

В течение недели один из главных московских арт-кластеров, расположенный неподалеку от центра города, примет более двадцати артистов, представляющих самые разные тренды развития современной российской сцены, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Завершится серия концертов выступлением важных зарубежных хэдлайнеров.

Апофеозом станет субботний фестиваль «Панки в городе» с релевантным составом – «НАИВ», «План Ломоносова», «Операция Пластилин» и др. И электронное звено в виде легендарных Infected Mushroom будет ждать гостей фестиваля в качестве воскресного финала 12 августа.

На фестивале будет музыка самых разных жанров. Откроет фестиваль 6 августа пост-панк дуэт «Буерак». Днем позже на фестивале выступит востребованный рэпер Хаски. 8 августа на Summer Sound споет наследница знаменитой династии бардов Варвара Визбор. 9 августа на фестивале сыграют утонченные питерские альтернативщики «Animal ДжаZ». Пятничный вечер 10 августа украсит участник шоу «Голос» Антон Беляев со своим проектом Therr Maitz .
 

Темы: Музыка
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