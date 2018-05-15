Дмитрий Певцов заявил, что на «Евровидении» нет жизни

Отечественный актер и музыкант актер Дмитрий Певцов жестко раскритиковал организаторов международного песенного конкурса «Евровидение» из-за политизированности.

Сначала у себя в Инстаграме Певцом разместил более острый вариант поста, но потом, судя по всему, отредактировал его, убрав адресную критику исполнителей. Актер подчеркнул, что всё на этом конкурсе определяется политикой и интригами. «Здесь идет нешуточная борьба за продвижение не только политических интересов, но и, в том числе, своих морально-нравственных, этических и даже эстетических норм, - считает Певцов».

Кроме того, артист выразил сожаление, что уже не первый десяток лет большой спорт, большой кинематограф и шоу-бизнес не свободны от политики. «И если уж мы, Россия, решили зачем-то опять лезть в этот международный «музыкальный котел», давайте будем внимательнее, продуманнее, более стратегически относиться к участию нашей страны и в этих политико-музыкальных играх, типа «Евровидения», где можно все, но давно уже почти нет жизни».