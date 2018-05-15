«Монгол Шуудан» поведал об урагане Перестройки, явившем миру разных тварей

Концерт в честь 25-летия альбома «Монгол Шуудана» «Собачья Чушь» состоялся в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 10 мая

Концентрация сугубо анархических хитов на этой пластинке предельно велика. И по сей день они составляют костяк любого выступления «Монгол Шуудана», хотя группа не стоит на месте и в январе этого года представила на той же самой площадке свой новый альбом «Инстинкт агрессивности». В отличие от январского выступления собрать аншлаг на сей раз не удалось. Видимо, сказались будний день, общая постпраздничная усталость и конец концертного сезона, когда обыватели, как правило, предпочитают выходам в свет сомнительные дачные радости.

Те же, кто дошел, стали свидетелями одного и лучших «монгольских выступлений. Альбом-юбиляр был сыгран от корки до корки на фоне выведенной на экран обложки диска. Валерий Скородед напомнил, что как раз с «Собачьей Чуши» началась «вся эта цифровая канитель», Ведь альбом был первым первым CD в арсенале команды и вышел в тот момент, когда данный вид носителей не был еще распространен.

Выход диска инициировал некий обеспеченный поклонник группы, ориентируясь, прежде всего, на западную аудиторию. Отсюда — тексты песен в буклете на английском языке. А поскольку в те далекие времена дисковых проигрывателей почти ни у кого не было, стопки CD с «Собачьей Чушью» долго пылились без дела на репетиционной базе «Монгол Шуудана». Кстати, именно с этого релиза Скородед у Скородеда вошло в привычку называть альбомы по взятому от балды понятию или словосочетания.

И понеслась - «Мама Анархия», «На белом коне», «Галя», «Чекист». Часть песен Скородед представлял особо, делая порою увлекательные экскурсы в историю их создания. «Балалаечку» он назвал посвящение инструменту, который висит на стене у многих, играют на нем единицы, но в нашей культуре занимает особое место. «Руссиш Швайн», по словам Скородеда, всегда вызывала множество кривотолков, но дело всего лишь в том, что писалась она в конце 80-х, когда под ураган Перестройки повылезало наружу много разных тварей, и не всегда было понятно, где свой, а где чужой.

Аранжировки песен из «Собачьей Чуши» за все эти годы поменялись не сильно. Однако звучание заметно утяжелилось — во многом, за счет притока свежей крови. На концерте в «ГлавКлубе» в качестве бас-гитариста предстал сессионный клавишник группы Евгений Путьмаков, который неустанно носился по сцене, зажигал на пару с гитаристом Сергеем Крючковым и пел с ним в один микрофон.

«Ну что, все вспомнили альбом-то?», - лукаво поинтересовался у зала Валерий Скородед после «Махно». Настал черед наиболее редко исполняемых песен с «Собачьей Чуши», среди которых была и мечтательная «Сталь не пугает коня», и «Продразверстка» (записанная, по признанию Скородеда «монголами» вообще самой первой»), и наиболее раритетная «Ба-Бах» с разухабистой прозаической вставкой.

Время, отведенное на воспоминания о «Собачьей Чуши», пролетело незаметно. «Странно, что так мало», - обескураженно глядя на часы констатировал Скородед. Посоветовавшись с согруппниками, он предложил выйти из старых песен сразу на более свежие». Возражений не последовало, и «монголы» выдали три песни из альбома «Инстинкт агрессивости» - «Седьмой патрон», «Свобода» и «Винтик». Чуть позже была сыграна «Финский нож» на стихи Есенина.

С остальных альбомов (разумеется, не всех), Скородед предложил вспомнить буквально по одной-две песни. При этом он не забыл, что «Полцарства за коня» уже исполняют несколько молодых групп, включая «План Ломоносова». Разрешение на это автор дал, надеясь, что хотя бы таким образом творения «Монгол Шуудана» наконец-то услышат люди из других городов. А вот «Не моя забота», напротив, создала коллективу репутацию, не позволяющую приглашать его на разные престижные фестивали, «чтобы не испортить впечатление о благодушии и доброте».

Однако «монголов» это обстоятельство, как обычно, волновало мало. В «Самару-городок», помимо прочих, встроил такую скабрезную частушку:

Эх трехрядная гармонь -

Золотые клавиши,

Гитарист меня...

И его товарищи.

Началось невообразимое. На сцену выскочил Антон «Пух» Павлов и подпел в частушке про «Королеву красоты». Кажется, музыканты были удивлены больше всех, но виду не подали. Пока Скородел представлял «товарища Пуха», гитарист Сергей Крючков, пользуясь всеобщей неразберихой, сделал предложение своей девушке. Немного поломавшись для проформы, невеста ответила согласием. Вместо поздравлений Валерий выдал: «Мы его потеряли. Анархическое движение понесло невосполнимую утрату». И грянул «Тамаду».