Хелависа «Люцефераза»

Исполнитель: Хелависа, Название: «Люцефераза», Стиль: фолк-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Музыканты падки на наукообразные термины. Ангедония, евгеника, теория струн — всё это успешно освоено ими, хотя иногда и употребляется не вполне по назначению. Но особенно поднаторела в мистификациях Наталья О'Шей (Хелависа) из группы «Мельницы», придумавшая для своих альбомов такие причудливые понятия, как «Ангелофрения» и «Альхимейра».

С «Люцеферазой» ничего придумывать не пришлось. Этим термином обозначаются химические реакции, при которых выделяется свечение. Но, конечно, и мимо коварного Люцифера никак пройти тоже нельзя — слишком уж укоренен этот образ в русской и европейской культурах. В дилогии «Алхимия» + «Химера» Хелависа перевоплощается в демоническую обольстительницу — типаж, который некоторым впечатлительным мужчинам необходим, как наркотик.

Нельзя сказать, что эта стратегия актуальна и для «Люцеферазы». Если в «мельничных» альбомах Хелависа нередко примеряет на себя различные маски и оставляет зазор между сценическим образом и самой собой, истинной, то в сольном альбоме она делает ставку на исповедальность, двигаясь к от ядовитого свечения страстей к подлинному Свету. Прятаться за барочную пышность аранжировок ей здесь не приходится, ведь диск записан в тандеме с гитаристом Сергеем Вишняковым (пусть и отвечающим также за бас, электронные эффекты, клавишные партии и бэк-вокал).

Декорации отброшены, что поначалу способно вызвать у актеров боль и страдания. О мучительности этого процесса свидетельствует песня «Кракатук», где речь идет о манипуляциях с игрушечной армией, которые неизбежно заканчиваются настоящим кровопролитием. «Поверь» и «Дорога в огонь» - песни о самоотверженности в любовных отношениях. «Шей» - пожалуй, самая личная песня альбома, поскольку выглядит как посвящение мужу певицы. Здесь возникает своего рода игра на оттенках смысла фамилии Натальи О'Шей и глагола «шить». В обоих случаях имеет место апелляция к узам, соединяющим двух влюбленных людей.

Стройная концепция напрочь разбивается к пятой песне «Om Namah Shivaya», представляющей собой мантру. С этого момента становится понятно, что перед нами не альбом, а сборник треков, наиболее органично звучащих в акустике. Отсюда — обилие каверов - «Улетай» («Калинов Мост»), «Как ветра осенние» (Александр Башлачев), «Беда» (Владимир Высоцкий), «Немного огня» («Пикник»). Каждую из этих песен Хелависа исполнила как свою, вложив в них неизбывную женскую тоску. Среди них выделяется «Немного огня» с атакующим басом («ох, держите, держите, держите меня!») и безудержным вокалом, которым увенчался жутким предсмертным хрипом, после чего Хелависе приходится разрядить обстановку смешливой репликой.

Финальный номер «Дракон-2018» - старая песня на новый лад. Вновь обнаженный нерв и содранная кожа. Клад найден и рассредоточен по всем десяти песням «Люцеферазы».