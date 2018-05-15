Владимир Матецкий затеял совместный проект с экс-вокалисткой «Ленинграда»

В интернете появился свежий сингл Алисы Вокс «Рукавами».

Автором музыки и слов которой является легендарный советский и российский поэт-композитор Владимир Матецкий, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Став одним из соавторов песни «A Million Voices» Полины Гагариной, исполненной на Евровидении в 2015 году сонграйтер взял небольшой тайм-аут и сейчас возвращается в тандеме с Алисой Вокс. Лиричная песня «Рукавами» ознаменовала начало сотрудничества певицы и именитого композитора и обязательно будет включена в выходящий этой осенью новый альбом Алисы Вокс «ПОП». Это не последняя работа певицы и Матецкого.

Замысел песни «Рукавами» появился у Владимира Матецкого давно, композитор сделал предварительные наброски песни, но без подходящего исполнителя работа не продвинулась дальше демо-записи. После знакомства с Алисой Вокс и предложения певице поучаствовать в записи песни, Владимир Матецкий в кратчайший срок закончил написание музыки и слов к композиции, доработав их уже именно под Алису и её характерную манеру исполнения. Спустя несколько недель после первого обсуждения песни и обмена идеями касательно аранжировки и текста, музыканты встретились на студии Владимира Матецкого в Москве, где за одну короткую сессию записали все вокальные партии сингла. Спустя ещё 2 недели песня была окончательно готова, сведена и прошла финальный мастеринг.

Владимир Матецкий делится: «У Алисы Вокс есть все необходимые для звездной карьеры составляющие - для начала, она незаурядная вокалистка с сексапильной фигурой и детским лицом. А ещё у неё есть уникальный сценический опыт (вы же знаете, какой!) и феноменальная энергетика! Рад нашей совместной работе: совсем новая и необычная песенка «Рукавами», которую я написал, а Алиса с драйвом спела, уже набирает «хитовые» обороты!»

Радиопремьера песни состоится в ближайшие дни.