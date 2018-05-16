Мария Захарова гневно отчитала всех критиков Юлии Самойловой

Мария Захарова, которая является официальным представителем МИДа России, дала гневную отповедь всем тем, кто раскритиковал выступление российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой.

Захарова решительно встала на сторону певицы, сообщает Ura.Ru. «Она плакала, когда „имела наглость“ не пройти в финал супер-шоу, которое определяет, жить планете или умереть. Не казенно улыбалась или делала вид, что кругом виновата вселенная», — пишет Захарова на своей странице в Facebook.

Попутно Захарова пристыдила тех, кто «глумится» над Юлией, которая искренне испытывала «муки осознания от неудачи». «Господи, ты милостив к нам, потому что нас спасаешь, ставя зеркало, в котором отражаются не изъяны ее тела, но уродство наших душ», — категорично заявляет представитель МИДа.

Не согласна Захарова и с теми, кто считает, что Самойлова пыталась давить на жалость, ведь, по ее мнению, так поступают лишь здоровые манипуляторы. «А вы в глаза ее заглядывали, когда она пела? Нет? А надо бы. В них такой ужас, такой страх, такая мука от одной только мысли не справиться», — по мнению Захаровой, никак нельзя говорить о том, что Самойлова «подвела» страну и травлю нужно отличать от критики. «Каждый новый „звездный эксперт“ добивает и добивает ее. Остановитесь, не мутируйте».