Певцу Григорию Лепсу запретили приезжать в Израиль

Намеченные на май выступления Григория Лепса в Израиле оказались под угрозой срыва - за две недели до гастролей наложен запрет въезд артиста в страну.

Организатор концертов в Тель-Авиве и Хайфе, запланированных на 24 и 26 мая 2018 года, распространил информацию, что вся команда певца без проблем получила требуемые документы, а самому Лепсу ответили отказом.

Разрешить данную ситуацию вызвалась израильский политик и депутат Юлия Малиновская. «Я направила экстренные обращения министру внутренней безопасности Гиладу Эрдану и генинспектору полиции с требованием объяснить, на каком основании популярному певцу, который накануне выступал с гастролями в Европе и неоднократно бывал в Израиле, безо всяких объяснений закрыли въезд в нашу страну», - заявила она «СтарХиту».

Администратор Григория Лепса в свою очередь выразила надежду, что «ситуация разрешится в ближайшее время и концерты состоятся».

Примечательно, что ранее Лепсу запрещали въезд в США и Британию, якобы, из-за связей с русской мафией.