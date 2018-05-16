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Ушел из жизни бывший муж-танцор Ирины Аллегровой

08:55 16.05.2018
Игорь Капуста и Ирина Аллегрова. Фото с сайта uazmi.net
Игорь Капуста и Ирина Аллегрова. Фото с сайта uazmi.net
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Бывший муж Ирины Аллегровой Игорь Капуста ушел из жизни в ночь на 15 мая в одной из клиник Санкт-Петербурга.

В больнице Игорь проходил плановое обследование, но, как утверждают его родственники, в стенах лечебного заведения подхватил инфекцию, которая перешла в воспаление легких. Капусту перевели в реанимацию. Но спасти мужчину медикам не удалось. Родная сестра Игоря Галина Капуста подтвердила информацию о смерти брата. «Сегодня в час ночи Игорь умер. Его больше нет с нами», – заявила женщина «Собеседнику».

С экс-супругой Ириной Аллегровой Игорь в последнее время не общался. После расставания певица, величавшая Капусту главной любовью своей жизни, была сильно обижена на некогда любимого мужчину. Игорь не раз предпринимал попытки наладить контакт с звездной супругой, но все они терпели крах.

Последние годы жизни у Капусты были весьма нерадостны. В 2012 году его задержали по статье «Перевозка наркотических средств». В колонии строго режима Игорь провел пять лет. Выйдя на свободу, Игорь встретил новую любовь. Он начал сожительствовать с Натальей Юдиной, ради которой переехал в Москву.

Капуста был танцором в группе Аллегровой, когда у них завязался роман. Ему она посвящала свою знаменитую песню «Угонщица». В 1994 году они тайно обвенчались под чужими именами.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
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