Децл заявил о плане правящих структур по дискредитации современной молодежи

Репер Кирилл Толмацкий, более известный по нику Децл, рассказал, что ему неуютно в нашем времени

Децл. Фото с сайта kino-teatr.ru

По мнению музыканта, нынешние рэп слишком груб. «В нем слишком много мата., - заявил Децл в интервью порталу Геометрия. - Человеку, когда он перерастает юношеский максимализм, мат начинает резать слух. Становится неприемлемым. Появляются дети, меняются ценности — ты не будешь это слушать. Я бы своей дочери подзатыльников или ремня бы дал, если бы она сказала, что слушает Face или PHARAOH. Я ничего против пацанов не имею. Но чтобы девочка такое слушала... Я вообще считаю, что есть некий план правящих структур по дискредитированию современной молодежи. Как именно? [Плохой] музыкой».

Самого музыканта вполне устраивают небольшие залы, в которых он сейчас выступает. «Хотя были все возможности иметь все то, что есть сейчас у молодых исполнителей, - продолжает он. - Я знаю, как это работает изнутри тогда и сейчас. Меня устраивает то количество людей, которое слушает мою музыку по всему миру. Зато мне не надо платить процент какому-то лейблу, - рассуждает он. - Да, меньше рекламы. Потому что у меня нет пиар-отдела. Невозможно все время быть королем. Надо давать дорогу молодым. Наверное, неплохо было бы подключить радио и телевидение, но сейчас они в таком состоянии... лучше не соваться».

Любовь большинства людей к старой музыке Децл оригинально объяснил их желанием постоянно «получать нейронный оргазм». «Это с нейронами связанная штука: когда ты что-то услышал, тебе понравилось, а потом слушаешь это долгое время, срастаются крепкие нейронные связи, - считает он. - В какой-то момент ты включаешь другую музыку. Но потом, когда ты снова слышишь те треки, которые любил давно, эти крепкие нейронные связи снова начинают срастаться. Это оргазм. А я совсем не против, чтобы люди оргазмировали под старые треки».

Толмацкий не просто не ностальгирует по своим сольным трекам, но и вообще порою жалеет о том, что начал карьеру музыканта. «Я бы не начинал заниматься музыкой. Пошел бы в училище при Министерстве иностранных дел, языки бы подучил. Если бы мне тогда сказали, что все будет вот так, как сегодня, я бы ответил: "Пап, сорри, не дари мне треки на день рождения"», - признался он.

Порою Децл подумывает об эмиграции. «И сейчас есть такая мысль. Но мне кажется, если я уеду, то все... все потеряно — говорит он. - Если меня вынудит ситуация, то я в любой точке мира буду чувствовать себя комфортно. Наша страна находится в сложной ситуации, адекватных людей мало осталось. А хочется, чтобы адекватность была и в политике, и в музыке. Короче, нас мало, но мы держимся».