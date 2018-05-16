Глеб Самойлов & The Matrixx, 24 мая, «16 Тонн»

24-го мая, в Московском клубе «16 тонн» состоится уникальный концерт

Это будет полная презентация нашего нового альбома «Здравствуй». Мы исполним в этот вечер абсолютно все песни с нового альбома и произойдёт это только один раз. На концерте прозвучат песни исключительно с релиза «Здравствуй». Также ожидается ряд сюрпризов и неожиданных перформансов. Аранжировки некоторых песен будут адаптированы под живое исполнение.

Впервые мы используем полностью электронную ударную установку. Не пропустите вечер смелого эксперимента и эксклюзивного перформанса.