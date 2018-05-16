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Annihilator «For the Demented»

19:10 16.05.2018 , Денис Ступников

Исполнитель: Annihilator , Название: «For the Demented», Стиль: трэш-метал, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Вот так вот — берешь в руки 16-й альбом прожженных канадских трешеров с мыслью «ну, чем на этот раз удивят старички», а удивляться-то особо и нечему. В группе все давно уже стабильно и предсказуемо: фронтмен Джефф Уотерс крепко держит остальных в надежных руках, гитарист и барабанщик до студийного процесса допускаются фрагментарно, а басисту немного дали порулить, доверив определять звуковой пейзаж.

Первая половина альбома предсказуема донельзя. Первый трек «Twisted Lobotomy» этакая ползучая атака, когда, с одной стороны, скучновато, а с другой — заинтригованно ожидаешь большего. «One to Kill» - крепкий боевичок, но не более того. В «For the Demented» «аннигиляторы» берут разгон, чтобы тут же сбавить темп непритязательной балладой «Pieces of You» .

Многообещающе выглядит «The Demon You Know», эмоциональный фон которой балансирует между распирающей гордостью, что черные силы тебя заприметили и ноющим предчувствием, что ничего хорошего из этого не выйдет. В «Phantom Asylum» Джей сотоварищи наконец-то выдают всё лучшее, на что способны. Долгое и вкрадчивое гитарное вступление сменяется настоящей бурей, во время которой лирическая гитарная линия все время присутствует на заднем плане, постепенно укрепляя позиции, чтобы затем проявить себя во всей красе в экстатичном прекрасном соло.

Взрывная «Altering the Alter» удерживает внимание слушателя на должном уровне. Затем предложена двухминутная передышка во время тягучего инструментала «The Way» - чтобы потом возобновить путь под забойную «Dark» и озорную «Not All There» с танцевальными прифанкованными бриджами и издевательскими смешками.

Браво, канадцы, вы все-таки удивили нас!

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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