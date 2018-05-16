Nickelback. 21 мая СК Олимпийский

Nickelback объявили о крупнейшем туре Feed The Machine.

Это будет самое крупное и самое крутое шоу в истории группы. Этот тур будет триумфальным возвращением музыкантов в Европу, вслед за выходом их одноимённого 9-го студийного альбома, выпущенного компанией BMG. Этот альбом, без сомнения, стал одной из самых качественных и энергичных работ со времён их прорывной пластинки Silver Side Up.

«Мы не можем дождаться возвращения и хотим играть для всех наших фанатов в Европе! Концерты там являются одними из самых запоминающихся событий для нас, так как наши европейские друзья вносят в каждый концерт что-то поистине заразительное - в хорошем смысле этого слова. Это наше самое крупное шоу на данный момент, и мы готовы устроить в этом туре реально безбашенную вечеринку» заявляет Чед Крюгер из Nickelback.

Успех Nickelback включает продажи альбомов более чем 50 миллионов копий по всему миру, закрепившем за ними статус «одиннадцатого самого продающегося артиста» и второе место среди иностранных артистов продающихся на территории США в 21 веке. Хит группы «How You Remind Me» был назван журналом Billboard одним из Рок Хитов Десятилетия и поставлен на 4 позицию в списке Топ 10 песен 2000х. Nickelback могут похвастаться двенадцатью успешными мировыми турами и цифрой в 8 миллионов преданных и восхищающихся фанатов.

Грандиозный тур Feed The Machine. Только два концерта в России:

21 мая СК Олимпийский (Москва) и 23 мая Ледовый Дворец (Санкт-Петербург).