Юлия Самойлова ответила на критику по поводу выступления на «Евровидении»

16:44

Российская конкурсантка «Евровидения-2018» Юлия Самойлова откликнулась на критические замечания в свой адрес.

Поводом для критических стрел в адрес певицы, не вышедшей в финал песенного состязания, стали усталый вид и забывание слов текста. Однако на пресс-конференции Самойлова заявила, что знала текст и не забывала его — просто ее переполняли эмоции, сообщает RT. Также она отметила, что перед выходом на сцену едва не плакала.

Леонид Агутин прокомментировал выступление Самойловой и сказал, что она очень храбрая певица. Однако, по его мнению, для достижения результата надо было отправлять более сильного вокалиста.