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Юлия Самойлова ответила на критику по поводу выступления на «Евровидении»

16:44 17.05.2018

Российская конкурсантка «Евровидения-2018» Юлия Самойлова откликнулась на критические замечания в свой адрес.

Поводом для критических стрел в адрес певицы, не вышедшей в финал песенного состязания, стали усталый вид и забывание слов текста. Однако на пресс-конференции Самойлова заявила, что знала текст и не забывала его — просто ее переполняли эмоции, сообщает RT. Также она отметила, что перед выходом на сцену едва не плакала.

Леонид Агутин прокомментировал выступление Самойловой и сказал, что она очень храбрая певица. Однако, по его мнению, для достижения результата надо было отправлять более сильного вокалиста.

Темы: Евровидение, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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17.05.2018, 20:11
Гость: и чего все к девушке прицепились ?

Потому что нарывается. Не получилось -сидела бы тихо.
На конкурс съездила , океан посмотрела. Чего ещё?
У неё не могло получиться. В прошлом году было понятно.
В электричках и переходах лучше поют.
Раньше гордились победами, сейчас поражениями.
17.05.2018, 19:59
Гость: Ольга

Юля, Удачи тебе! Мы все разные...иди своей дорогой и не сдавайся!
17.05.2018, 19:08
Гость: Удивленный

... и чего все к девушке прицепились ? Ну переживала сильно, ну нервничала, ну не получилось так как хотелось и чо ? Теперь всё время клевать её будем?
А для получения первого места на этом "конкурсе" надо было посылать какое-нибудь ОНО , которое бы помычало, потряслось бы немного , развернуло бы радужный флажок и ещё чё-нить в духе бесполого самоутверждения и свободы ...
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